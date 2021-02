Condividi su

Il risotto con carciofi è un piatto delizioso, rapido e semplice anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Comodo per ogni occasione, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 gr. di riso carnaroli

3-4 carciofi di dimensioni medie

80 gr. di gorgonzola dolce (se lo preferite, provate con il piccante)

120 gr. di pancetta affumicata a cubetti

1/2 cipolla medio-piccola

Un ciuffo di prezzemolo

1 tazzina di vino bianco

3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.(facoltativo)

1 dado vegetale

Iniziamo la preparazione del risotto con carciofi quindi per prima cosa mettete 1 lt. di acqua a bollire, aggiungete 1 carota, una cipolla, 2 patate, 2 coste di sedano e se preferite, una zucchina e fate bollire per almeno 30 minuti. In alternativa, utilizzate il dado, quindi prima di iniziare la preparazione, mettete un pentolino pieno d’acqua sul fuoco, aggiungete il dado e portate ad ebollizione.

Continuate la preparazione del risotto con i carciofi quindi pulite e tagliate finemente i carciofi e se non li cucinate subito, metteteli in una ciotola con acqua e limone per non farli ossidare. Tagliate finemente la cipolla ed un po’ di prezzemolo, mettete in un tegame capiente (quello in cui poi si dovrà cuocere il riso) 4-5 cucchiai di olio evo ed aggiungete poi sia la cipolla che il prezzemolo. Quando la cipolla sarà appassita, aggiungete 3/4 dei carciofi tagliati e fateli cuocere per 3-4 minuti a fiamma bassa.

Passati 3-4 minuti, aggiungete il riso, per il risotto con i carciofi, e fatelo tostare sempre a fiamma bassa per 3-4 minuti e poi sfumate con una tazzina di vino bianco secco. Evaporato il vino, aggiungete qualche mestolo di brodo fino a coprire tutto il riso. In un pentolino a parte, lasciate sempre la fiamma accesa e tenete sempre il brodo bollente e aggiungetelo man mano che occorre. In attesa della cottura del riso, mettete in un padellino un filo d’olio evo, aggiungete la pancetta ed i carciofi restanti e fate abbrustolire a fiamma dolce.

Quando il risotto con i carciofi sarà quasi al dente, spegnete la fiamma, mantecate con un filo d’olio o una noce di burro, aggiungete un paio di cucchiai di parmigiano reggiano ed il gorgonzola. Mescolato il tutto, qualche secondo prima di impiattare, aggiungete la pancetta ed i carciofi croccanti e servite in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta