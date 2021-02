Condividi su

Il ragù di cinghiale è perfetto per un primo delizioso, sfizioso per la domenica o per ogni occasione in cui lo gradite. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Carne di cinghiale

Cipolle

Carote

Sedano

Vino rosso (il cinghiale deve essere coperto)

Bacche di ginepro

Rosmarino

Prezzemolo

Alloro

Pepe nero

Salsa di pomodoro

Olio extravergine d’oliva

Iniziamo la preparazione del ragù di cinghiale quindi mettete il cinghiale (sia fresco sia congelato ) sotto l’acqua corrente fredda e sciacquatelo fin quando l’acqua non sarà limpida. Fatelo sgocciolare e nel frattempo sbucciate, lavate e tagliate le carote, le cipolle ed il sedano. Trasferite quindi il cinghiale in un contenitore capiente, mettete le verdure tagliate grossolanamente, aggiungete le bacche di ginepro, il rosmarino, il prezzemolo, il pepe e l’alloro, coprite con la pellicola o con il coperchio e fate riposare in frigorifero per una notte intera (almeno 12 ore).

Il giorno seguente,continuate la preparazione del ragù di cinghiale, quindi togliete dal frigorifero il cinghiale e trasferitelo in uno scolapasta, passatelo velocemente sotto l’acqua e fatelo sgocciolare. Mettete il cinghiale in una padella antiaderente e lasciate cuocere a fiamma alta per una decina di minuti, poi spegnete la fiamma e buttate tutta l’acqua che ha rilasciato la carne. Nel frattempo, tagliate cipolle sedano e carote, mettete dell’olio evo in una casseruola capiente, aggiungete le verdure e fatele rosolare. Aggiungete la carne di cinghiale e fatela rosolare per una quindicina di minuti a fiamma media, poi aggiungete la salsa di pomodoro e 1-2 bicchieri d’acqua, aggiungete sale e pepe e lasciate cuocere per circa 30 minuti il ragù di cinghiale.

Se fate cuocere la carne di cinghiale per 3 ore, fate cuocere per 2 ore tenendo coperto con il coperchio e poi per un ora a fiamma sempre molto lenta senza il coperchio per permettere al ragù di cinghiale di asciugarsi. Se fate cuocere per 90 minuti, fate i primi 60 minuti con il coperchio ed una mezz’oretta senza coperchio. Spegnete la fiamma sotto la carne, assaggiate e regolate di sale, servite in tavola oppure utilizzate il ragù di cinghiale per condire una deliziosa pasta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta