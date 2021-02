Condividi su

La ricetta del polpettone in crosta di pancetta è facile e veloce da preparare, un piatto unico veramente comodo e originale per ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

250 g di carne di maiale

250 g di carne di vitello

150 g di patate lesse (pesate a crudo)

150 g di mollica di pane

200 g di prosciutto cotto

200 g di formaggio a fette

250 g di pancetta tesa

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 uovo

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

½ tazzina di birra (vi consigliere una birra rossa)

Sale fino q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Pepe nero macinato

Inziamo la preparazione del polpettone in crosta di pancetta quindi per prima cosa sbucciate e tagliate a pezzetti le patate, quindi riempita un pentolino con l’acqua e dal momento del bollore calcolate almeno 25 minuti, le patate dovranno essere molto morbide. Una volta cotte, mettetele in uno scolapasta e passatele sotto acqua corrente fredda per raffreddarle, poi tagliatele a pezzetti piccoli.

Continuate la preparazione del polpettone in crosta di pancetta quindi in un contenitore mettete la carne, le patate, la mollica di pane, il prezzemolo tritato finemente, l’olio, il sale, il parmigiano reggiano, il pepe, le patate e la birra. Amalgamate bene il tutto e con una forchetta schiacciate bene le patate cercando di farle unire al meglio agli altri ingredienti. Aggiungete l’uovo e continuate a mescolare con una forchetta o direttamente con le mani. Amalgamato il tutto, stendete su un piano della carta forno, metteteci sopra l’impasto appena amalgamato e cercate di dargli una forma rettangolare abbastanza precisa. Lasciando leggermente i 4 lati “liberi” aggiungete il prosciutto cotto ed il formaggio ed aiutandovi con la carta forno, arrotolate il polpettone. Spostate il polpettone in crosta di pancetta in avanti sulla carta forno ed iniziate a creare una rete con la pancetta tesa.

La rete si compone alternando le fettine di pancetta una sull’altra prima in maniera orizzontale e poi verticale fino ad avere la dimensione che vi occorre. Fatta la rete, appoggiata sulla carta forno, tirate a voi (facendolo rotolare sulla pancetta) il polpettone, in questa maniera la pancetta aderirà direttamente alla carne umida del polpettone che verrà praticamente avvolto, a questo punto tagliate la carta forno in eccesso o toglietela e mettete il polpettone in una teglia da forno. Infornate in forno preriscaldato e lasciate cuocere in modalità statica per 25-30 minuti a 200°C.

Non rimane che assaggiare questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta