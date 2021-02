Condividi su

Assegni familiari e maternità 2021: rivalutazione importi, nota Inps

Con la circolare n. 36 del 24 febbraio 2021, l’Inps ha ufficializzato la rivalutazione degli importi riguardante gli assegni familiari e il contributo di maternità. Nella premessa l’Istituto di previdenza informa che il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio ha reso noto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare nel 2021 sulle prestazioni sopraccitate è pari al -0,3%. Come ricorda la Legge di Bilancio 2016, per quanto riguarda la rivalutazione sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione dei rapporti non può essere inferiore a zero. Dunque, nonostante il segno negativo, gli importi delle prestazioni restano invariate nel 2021 rispetto al 2020.

Assegni familiari: importi aggiornati al 2021

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare nel 2021 da corrispondere agli aventi diritto è pari a 145,14 euro. Per quanto riguarda le domande da presentare e il requisito Isee che i potenziali beneficiari devono soddisfare, si precisa che il valore Isee è pari a 8.788,99 euro.

Assegno di maternità 2021: gli importi

Nessuna variazione rispetto al 2020 anche per l’assegno di maternità, che spetta per le nascite, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo è pari a 348,12 euro ed è valido per cinque mensilità, arrivando dunque a un totale di 1.740,60 euro.

Per quanto riguarda il valore Isee da considerare per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, quest’ultimo è corrispondente a 17.416,66 euro.

