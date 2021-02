Condividi su

Dietro i suoi occhi: trama, cast e puntate della serie tv Netflix

Amate seguire serie tv di tendenza? Allora non c’è tempo da perdere, Dietro i suoi occhi vi aspetta! L’avvincente thriller, disponibile sulla piattaforma Netflix dal 17 febbraio 2021, attualmente è al primo posto nella Top Ten italiana del colosso streaming e, dato il suo successo, sembra avere tutte le carte in regola per conquistare nuovi spettatori.

La miniserie inglese, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Sarah Pinborough, è stata ideata da Steve Lightfoot, artista britannico noto al grande pubblico per aver lavorato alla sceneggiatura di fiction come The Punisher, Narcos, Hannibal, Camelot, Taggart, Lispettore gently e Casualty. ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme la sinossi di Dietro i suoi occhi!

Dietro i suoi occhi: trama e puntate della serie tv Netflix

La serie tv Dietro i suoi occhi, composta da sei puntate, segue le vicende di Louise, madre single che lavora come segretaria in uno studio medico. La donna, stanca di non concedersi mai divertimenti, accetta l’invito di un’amica ad uscire ma improvvisamente quest’ultima si tira indietro, lasciando la compagna di avventure da sola in un bar.

Proprio mentre è sul punto di tornare a casa, la protagonista conosce l’affascinante David e tra i due si instaura immediatamente un feeling particolare. Dopo aver trascorso del tempo insieme, gli sconosciuti si baciano ma, d’un tratto, il misterioso uomo si defila, come travolto da un senso di colpa. Il giorno dopo con grande stupore Louise scopre che l’enigmatico corteggiatore non solo è sposato ma è il nuovo psichiatra dello studio in cui lavora.

Il cast della serie tv

In Dietro i suoi occhi Simona Brown interpreta Louise Bardsley mentre Eve Hewson è Adele Campbell. Tom Bateman veste i panni del dot. David Ferguson, Robert Aramayo quelli di Rob Hoyle e Tyler Howitt è Adam.

Hanno partecipato alla miniserie anche Georgie Glen nel ruolo di Sue, Nichola Burley in quello di Sophie e Roshan Seth è dot. Sharma. Completa il cast Nila Aalia nella parte di Gerta Sharma.

