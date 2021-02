Condividi su

Ultimi sondaggi Quorum: Lega davanti a tutti, Azione Iv sotto il 3%

Il 65,2% degli italiani nutre fiducia nei confronti del nuovo governo. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Quorum per SkyTg24. Il fatto che l’esecutivo sia sostenuto da quasi tutti i partiti in Parlamento ad esclusione di Fratelli d’Italia viene considerata una dimostrazione di responsabilità secondo il 71,4% degli intervistati. Per il 28,6% il fatto che partiti tanto diversi partecipino insieme alla maggioranza a sostegno del governo Draghi è, invece, un tradimento della volontà degli elettori. Nonostante l’allargamento della maggioranza a Lega e Forza Italia e l’ingresso nel governo di 7 nuovi ministri tecnici e indipendenti dai partiti, dei 21 ministri del Conte bis 9 sono stati confermati nella nuova squadra di governo. Per il 56,8% le conferme mettono il nuovo esecutivo in continuità con il precedente. Di diverso avviso è il 43,2% secondo cui il governo Draghi sarà in netta discontinuità con il Conte bis. Ma l’attuale esecutivo sarà peggiore o migliore rispetto a quello che c’era prima? Migliore per il 47,5%, né meglio né peggio per il 38,8% e peggiore per il 13,7%.

Ultimi sondaggi Quorum: le intenzioni di voto

Quorum ha registrato anche le intenzioni di voto ai partiti. La Lega è prima forza con il 23,7% dei consensi. Segue con il 20,2% il Pd. Terza Fratelli d’Italia con il 16,9%. Il partito di Meloni stacca di tre punti il Movimento 5 Stelle (13,9%). Forza Italia sfiora il 9% mentre Sinistra Italiana è data al 3,4%. Quorum sonda sotto il 3% sia Italia Viva (2,6%) che Azione (2,4%). Chiudono +Europa (2%) e Verdi (1,8%).

Fonte: Quorum

Ultimi sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 15 al 16 febbraio 2021. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate stratificate per area macroregionale di residenza. 808 interviste complete su 3917 tentativi di intervista. Errore campionario: +/- 3,4% con intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CATI/CAMI.

