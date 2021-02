Condividi su

Left Behind – La profezia: trama, cast e anticipazioni film stasera

La prima serata del giovedì si apre all’insegna del brivido e dell’alta tensione con Left Behind – La profezia. La pellicola del 2014, in onda oggi 25 febbraio 2021 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Vic Armstrong, regista, attore e stunt noto al grande pubblico per aver recitato in opere come La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, Black Beauty, The Jim Davidson Show, Agente 007 – Si vive solo due volte e Citty citty bang bang.

L’avvincente lungometraggio, adattamento per il grande schermo del romanzo Gli esclusi e remake del film Prima dell’apocalisse del 2000, ha potuto contare sulle musiche di Jack Lenz, la fotografia di Jack N. Green mentre la sceneggiatura è stata affidata a Paul Lalonde e John Patus. Ma non indugiamo oltre, vediamo insieme la sinossi di Left Behind!

Left Behind – La profezia: trama e anticipazioni film stasera

Left Behind segue le vicende direi Ray Steel, esperto pilota di aerei che si ritrova coinvolto in un evento prodigioso. Improvvisamente, infatti, il celebre episodio biblico del rapimento della chiesa colpisce il pianeta terra e milioni di esseri umani spariscono senza lasciar traccia, se non dei propri indumenti ed effetti personali. In poche ore si diffonde la notizia e il mondo intero, incredulo al cospetto di un avvenimento così scioccante, sprofonda nella paura.

Ospedali vuoti, macchine in moto ma senza conducente, case abbandonate, lo scenario è quello apocalittico e nulla sembra poter fermare la terribile profezia. Nel frattempo Ray cerca disperatamente di salvare i pochi membri dell’equipaggio ancora presenti con la consapevolezza di poter contare solo sulle proprie forze. Riuscirà il protagonista portare a termine l’ardita missione? Come finirà Left Behind?

Il cast del film

In Left Behind Nicolas Cage interpreta Rayford Steele mentre Cassi Thomson è Chloe Steele. Chad Michael Murray veste i panni di Buck Williams, Lea Thompson quelli di Irene Steele e Nicky Whelan è Hattie Durham.

Hanno partecipato al lungometraggio anche Quinton Aaron nel ruolo di Simon, Jordin Sparks in quello di Shasta Carvell e Martin Klebba è Melvin Weir. Infine Lolo Jones recita la parte di Lori e Lance E. Nichols quella del Pastore Bruce Barnes.

