La ricetta per la pasta al forno classica è veramente sempre attuale, un piatto facile e veloce da preparare che porta il buonumore sulla tavola. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Rigatoni 600 g Uova medie 4 Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 3 cucchiai Scamorza (provola) 300 g Maiale macinato 250 g Salsiccia 150 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 g Pane mollica 100 g Prezzemolo tritato 2 cucchiai Uova medie 2 Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Noce moscata 1 pizzico Passata di pomodoro 1 l Cipolle bianche 1 Aglio 1 spicchio Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai Sale fino q.b. Basilico 5 foglie Pepe nero q.b.

Pasta al forno classica

Iniziamo la preparazione della pasta al forno classica quindi per prima cosa mettiamo una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, poi portate sul fuoco anche un pentolino con dell’acqua dove andrete a cuocere le uova sode. Poi continuate la preparazione della pasta al forno quindi tagliate la cipolla e mettetela a rosolare in un tegame con un filo di olio extravergine di oliva, poi quando la cipolla sarà dorata aggiungete la salsa di pomodoro.

Continuate la preparazione della pasta al forno classica quindi iniziate a tagliare tutti gli ingredienti che serviranno in seguito per l’assemblamento della pasta, poi iniziate la preparazione delle polpettine: mettete in una scodella della mollica di pane, del prezzemolo, un goccio di vino bianco, un uovo, in base alla quantità della carne, la carne di vitello, la carne di maiale, l’olio evo, il sale ed una macinata di pepe nero fresco, amalgamate il tutto e create le polpettine da friggere in abbondante olio di semi di girasole.

Quando poi, l’acqua per la pasta al forno classica, sarà arrivata a temperatura aggiungete il sale e la pasta, quindi lasciate cuocere la pasta qualche istante meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, poi scolate e assemblate la pasta al forno classica in un tegame. Iniziate con uno strato di sugo, poi aggiungete la pasta, le polpette, la mozzarella tagliata e l’uovo sodo. Infine infornate nel forno ventilato per 30 minuti a 180°.

Quando la pasta al forno classica sarà cotta, servite subito in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.