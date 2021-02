Condividi su

Le lasagna salsiccia e cime di rapa sono una ricetta facile e veloce da preparare, ma veramente gustosa. Un primo piatto saporito e comodo per ogni occasione sia durante la settimana quando si va di fretta per il lavoro sia in occasioni speciali con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti per 4-5 persone

20-22 lasagnette

3 salsicce di maiale

250 gr. di broccoletti (puliti)

250-300 gr. di provola

2-3 spicchi d’aglio

3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

100 gr. di Pecorino romano

Peperoncino (facoltativo)

Sale q.b.

Iniziamo la preparazione della lasagna salsiccia e cime di rapa quindi per prima cosa selezionate le cime di rapa, mettetele in un contenitore molto capiente con l’ acqua e 2-3 cucchiaini di bicarbonato, quindi lasciate in ammollo per almeno 10 minuti. Passati dieci minuti sciacquate per bene sotto abbondante acqua corrente fredda e poi fate scolare bene. A questo punto sbriciolate la salsiccia e prendete una padella abbastanza capiente.

Continuate la preparazione della lasagna salsiccia e cime di rapa quindi aggiungete l’olio extravergine di oliva in padella e mettete uno spicchio di aglio. Quando l’aglio sarà dorato rimuovetelo, aggiungete la salsiccia sbriciolata e fate cuocere per un paio di minuti. Poi spostate la salsiccia in un piatto, lasciando il fondo di cottura, aggiungete 2 spicchi d’aglio e aggiungete i broccoletti. Aggiungete un pizzico di sale e del peperoncino piccante (se gradite) e coprite con il coperchio.

A questo punto continuate la preparazione della lasagna salsiccia e cime di rapa quindi aggiungete 2 bicchieri d’acqua e fate cuocere per altri 10 minuti. Nel frattempo, tagliate la provola o la mozzarella e mettete da parte in un piatto senza far scolare. Cotti i broccoletti, potete iniziare la preparazione di questa fantastica lasagna. Mettete sul fondo della teglia un cucchiaio di acqua dei friarielli, mettete le lasagnette ed aggiungete i broccoletti, mettete la salsiccia sbriciolata, la provola affumicata ed una generosa grattugiata di pecorino romano.

Quindi continuate la preparazione degli strati della lasagna salsiccia e cime di rapa fino a quando non avrete terminato gli ingredienti, poi sull’ultimo strato aggiungete il pecorino e infine infornate nel forno preriscaldato per circa 30-40 minuti. Non rimane che servire in tavola questa deliziosa ricetta! Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta