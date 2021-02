Condividi su

Lo spezzatino di vitello in bianco è una ricetta sempre comoda e semplice da preparare. Potete utilizzarla per lasciare qualcosa di pronto per la settimana o per occasioni speciali con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti:

700 g di spezzatino di manzo o vitello

300 g di patate

200 g di piselli

5-6 cucchiai di farina 0 o 00

1 pezzo di cipolla

4-5 cucchiai di olio evo

1 dado vegetale (o fate il brodo)

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato

Iniziamo la preparazione dello spezzatino in bianco quindi per prima cosa fate un brodo vegetale con carote, patate, zucchine, cipolle e sedano oppure mettete dell’acqua in un pentolino, aggiungete un dado vegetale e portate ad ebollizione. Intanto tagliate la cipolla finemente, mettete l’olio extravergine di oliva in un tegame o in una padella, quindi aggiungete la cipolla ed iniziate a far cuocere a fiamma bassa.

Nel frattempo infarinate i pezzetti di carne, per lo spezzatino di vitello in bianco, e man mano che lo fate metteteli in padella. Una volta messi a cuocere tutti i pezzetti di carne, girateli su tutti i lati e fateli cuocere circa per 5-6 minuti. Nel frattempo sbucciate le patate, tagliatele a pezzetti di grandezza media, sciacquate sotto acqua corrente fredda e quando la carne sarà cotta su tutti i lati, alzate la fiamma al massimo e sfumate con il vino bianco, lasciate a fiamma alta e fate evaporare.

Quando il vino sarà evaporato mettete le patate ed i piselli,insieme allo spezzatino di vitello in bianco, quindi mescolate bene, regolate di sale e se lo gradite aggiungete anche il pepe nero.A questo punto della cottura aggiungete il brodo, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per 45 minuti a fiamma bassa mescolando di tanto in tanto. Dopo 45 minuti togliete il coperchio e fate cuocere per 10-15 minuti in modo da far asciugare.

Non rimane che servire in tavola questa deliziosa ricetta! Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta