Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 20 febbraio 2021

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, i minority reports su Forza Italia sempre in risalto

L’avvento del governo Draghi ha già cominciato ad avere effetto sui sondaggi elettorali dei principali istituti, ma per un impatto più rilevante probabilmente si dovrà aspettare ancora alcune settimane.

Nel frattempo continua ad essere forte la discordia dei vari istituti riguardo le intenzioni di voto di Forza Italia, che il Termometro Politico vede solo al 6%, e Tecnè addirittura al 10,6%. Su nessun partito vi sono così tante oscillazioni

Fonte: Tecnè

Non è il caso della Lega, verso cui l’istituto più generoso è Index, con il 24,5%, e quello che lo è meno è SWG, con il 23,5%. Solo un punto di gap tra i sondaggi elettorali più e meno positivi. Testimonianza del fatto che ormai l’elettorato della Lega sembra essersi stabilizzato.

Vi sono decisamente più discrepanze riguardo a Fratelli d’Italia, che SWG, Index e Emg vedono al 16,2%, mentre per Winpoll arriverebbe al 18,5%

Largo, in proporzione, anche il gap tra le stime su Azione, tra il 2,4% di Quotum e il 4,3% di Azione

Sondaggi elettorali, i minority report sui partiti di centrosinistra

Tra tutti i sondaggi elettorali solo quelli di Quorum vedono il PD sopra il 20%, al 20,2%. Questo fa il paio con il 18,85 di Swg, per oscillazioni che comunque appaiono limitate, in un contesto di calo per il partito di Zingaretti

Fonte: Swg

Intorno al Movimento 5 Stelle vi è più movimento. Mentre i sondaggi elettorali del Termometro Politico vedono il partito di Di Maio al 15,8%, per Tecnè è ormai sceso al 13,1%, un valore bassissimo rispetto allo storico.

Riguardo a Italia Viva spicca il solito EMG, che la stima al 4,2%, mentre per Quorum avrebbe solo il 2,6%

Forti discrepanze tra i sondaggi elettorali anche su LeU, che Winpoll vede all’1,9%, mentre SWG al 4%

