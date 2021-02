Condividi su

Ultimi sondaggi Noto: M5S destinato a dividersi su appoggio Draghi

Il 61% degli italiani è sicuro che alla fine il Movimento 5 Stelle si dividerà tra chi appoggia Draghi e chi no. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi Noto realizzati per Porta a Porta e andati in onda il 18 febbraio. La divisione pentastellata è ormai conclamata con oltre 50 parlamentari espulsi dopo aver votato no alla fiducia al nuovo governo. Esecutivo che guarda ad un orizzonte di fine legislatura. Forze politiche permettendo. Sulla durata del governo gli italiani si dividono: per il 34% rimarrà in carica fino alla fine, per il 31% durerà un anno mentre per il 19% solo pochi mesi.

Ultimi sondaggi Noto: irreversibilità euro, 66% italiani d’accordo con Draghi

Durante il suo intervento alle Camere, il premier Draghi ha illustrato alcuni punti dell’agenda di governo. Sulla scuola, il presidente del Consiglio auspica che si recuperino le ore perse durante questi mesi di pandemia. La dichiarazione trova favorevole il 62% degli intervistati e contrario il 27%. Draghi ha anche detto di voler ridurre gradualmente l’Irpef preservando però la sua progressività. Un’idea che piace al 72% degli italiani e trova pochissimi contrari (6%). Il premier ha infine dedicato un passaggio del suo intervento all’euro, definendo la moneta unica un processo “irriversibile”. Un messaggio indiretto al leader della Lega che precedentemente, parlando dell’euro, aveva detto che solo la morte è irriversibile. La dichiarazione di Draghi sull’irreversibilità della moneta unica viene accolta con favore dal 66% mentre i contrari sono il 21%.

Ultimi sondaggi Noto: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 18 febbraio 2021. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia disaggregata per residenza, sesso ed età in relazione ai valori dell’ultimo censimento ISTAT. Margine di errore +-3%. Consistenza numerica intervistati: Mille. Rispondenti in % 94. Metodo raccolta delle informazioni: Cawi e Tempo Reale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]