Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni stasera e trama 3 marzo 2021

Prosegue, tra inaspettate rivelazioni, incredibili scoperte, amori celati e bugie Che Dio ci aiuti 6. La fiction di successo, con protagonista Elena Sofia Ricci nelle vesti dell’eccentrica suor Angela, andrà in onda oggi, 25 febbraio 2021, dalle 21:25 su Rai 1 e promette di lasciare senza parole gli spettatori, curiosi di scoprire come andranno a finire le vicende sentimentali dei protagonisti, coinvolti in complicati rapporti relazionali.

Ne è passato di tempo da quando è stata trasmessa per la prima volta la serie tv ma, nonostante gli anni, ogni nuova stagione riesce a conquistare il cuore di grandi e piccoli, tutti pronti a seguire le avventure degli abitanti del convento più famoso d’Italia. Ma non c’è tempo da perdere, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Che Dio ci aiuti 6.

Riassunto della puntata precedente

La settimana scorsa, Ginevra, da poco tornata nel chiostro, lascia Nico senza rivelargli il motivo della rottura. Intanto Penny aiuta Azzurra a fare chiarezza sui sentimenti che prova per il neo single mentre suor Angela è preda della gelosia quando vede Primo ed Erasmo frequentarsi con assiduità.

Intanto Monica prova in tutti i modi a diventare più di un’amica per Nico, Carolina è distrutta da sensi di colpa nei confronti di Ginevra e, come se non bastasse, una nuova seminarista stravolge l’equilibrio del convento. Cosa succederà nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6? Scopriamolo!

Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti 6, intitolato Non dire no, il padre di suor Angela versa in condizioni fisiche gravissime è solo un trapianto di rene potrebbe salvargli la vita. L’unico che potrebbe essere compatibile è proprio Erasmo ma la sua titubanza nel mettersi a disposizione lascia perplessa la religiosa. Nel frattempo il sogno di Azzurra di vedere Penny adottata da Monica sembra svanire quando quest’ultima dedica tutte le sue attenzioni ad Edo, figlio di Luca.

Nell’ultimo episodio in onda stasera, intitolato Tradimento, si avvicina il giorno del trapianto di rene per Primo e in convento si respira un’atmosfera tesa. La situazione precipita quando suor Angela, proprio nel momento in cui il padre è sotto i ferri, viene a conoscenza di una scioccante verità. Nel frattempo Nico è alle prese con un incarico importante mentre Azzurra tenta di nascondere in tutti i modi un errore che ha commesso. Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 nuove e sconvolgenti scoperte metteranno in crisi i protagonisti.

