L’amore strappato: trama, cast e anticipazioni ultima puntata

Tra momenti di grande commozione e dolore si chiude la tragica vicenda raccontata ne L’amore strappato. La miniserie tv, in onda stasera 24 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda alla sua ultima puntata in cui vedremo, ancora una volta, i coniugi Macaluso lottare per poter riabbracciare Arianna, la figlia tanto adorata e allontanata dalla propria famiglia a causa di un imperdonabile errore giudiziario.

La settimana scorsa abbiamo visto Rosa, moglie di Rocco, gridare al mondo l’innocenza del marito, combattere contro tutti coloro che considerano l’uomo un mostro, un orco. Nel frattempo la piccola, sola e senza il sostegno dei genitori, si sente abbandonata e sprofonda in uno stato di grande tristezza. Non sprechiamo tempo, scopriamo insieme quali difficoltà dovranno affrontare i protagonisti de L’amore strappato.

L’amore strappato: trama e anticipazioni ultima puntata

Come già detto in apertura di articolo, l’ultima puntata de L’amore strappato andrà in onda oggi 24 febbraio 2021 dalle 21:20 su Canale 5. Finalmente i coniugi Macaluso riescono a risalire al nome del centro che ha ospitato Arianna prima che venisse adottata. Dalle indagini svolte dai due coniugi emergono anche altre informazioni che riaccendono la speranza in Rosa e Rocco di poter stringere tra le braccia la piccola.

L’ottimismo però dura molto poco e quando il tribunale nega ai genitori di poter rivedere la bambina c’è spazio solo per la disperazione. Come se non bastasse, i Macaluso devono anche fronteggiare una difficile situazione economica, dovuta, in parte, a Rosa che è caduta nella trappola di una persona senza scrupoli.

Il cast della fiction

Ne L’amore strappato Sabrina Ferilli è Rosa Macaluso mentre Enzo Decaro è Rocco Macaluso. Ricky Tognazzi ricopre il ruolo dell’Avvocato Smiraglia, Primo Reggiani quello dell’Avvocato Mariani e Marco Falaguasta è Luigi.

Isabella Aldovini recita la parte della Dott.ssa Marzia, Valentina Carnelutti quella di Francesca Vittori e Michele De Virgilio è Alberto Vittori.

Hanno partecipato alla serie tv anche Francesca Di Maggio nelle vesti di Arianna Macaluso, Romano Reggiani in quelle di Ivan Macaluso ed Elena Minichiello è Arianna Macaluso da piccola. Completano il cast Christian Monaldi nella parte di Ivan Macaluso da bambino e Sara Casanica in quella di Tiziana.

