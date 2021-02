Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 23 febbraio 2021

Chi saranno i protagonisti della nuova puntata di Cartabianca e Dimartedì? Questa la domanda che si pongono in tanti. I due programmi televisivi, pronti ad andare in onda stasera 23 febbraio 2021, rappresentano un punto di riferimento per tutti gli spettatori che amano approfondire argomenti di cronaca e attualità tramite dati certi, reportage realizzati con grande serietà, sondaggi e interviste esclusive.

Non c’è tempo per le incertezze, le indecisioni, è stato affidato al governo Draghi il difficile compito di traghettare l’Italia, duramente colpita dal Coronavirus e da tutte le sue drammatiche conseguenze, dalla crisi al risveglio economico. Volete saperne di più? Scopriamo insieme i temi affrontati stasera a Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 23 febbraio 2021

Al centro della nuova puntata di Cartabianca non poteva che esserci la politica italiana e in particolar modo tutto ciò che riguarda il nuovo governo. Quest’ultimo, raggiunto il grande obiettivo di ottenere la fiducia dalle Camere, ha una difficile missione da realizzare: portare l’Italia fuori dalla crisi. Oltre all’emergenza economica, il nostro Paese, come la stragrande maggioranza degli stati al mondo, deve fare i conti con il ritardo nella somministrazione dei vaccini, le varianti del Covid-19 e la disperazione di milioni di cittadini che a causa della pandemia hanno perso il lavoro-.

Il talk show proverà a capire il programma del governo per uscire da questo periodo e cercherà di far luce anche sulla compattezza della maggioranza, elemento di fondamentale importanza per la riuscita dei progetti elaborati dal nuovo esecutivo. Infine non mancheranno ospiti speciali che esprimeranno il proprio punto di vista sugli argomenti affrontati. Tutto questo e molto altro a Cartabianca dalle 21:20 su Rai 3.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 23 febbraio 2021

Se tra i programmi di cronaca e attualità i più seguiti sono Cartabianca e Dimartedì un motivo ci sarà. Entrambi i talk show, infatti, hanno come obiettivo quello di analizzare nel profondo scottanti tematiche che preoccupano il pubblico, desideroso di capire appieno le dinamiche alla base dei principali eventi politici e sociali dell’Italia e del mondo intero. Anche questa sera, il programma condotto da Giovanni Floris guiderà il pubblico tra le maglie del governo Draghi e in particolar modo tenterà di far luce sui provvedimenti che verranno presi da quest’ultimo per risanare l’economia del Paese.

Ampio spazio verrà poi dedicato alla campagna vaccinale vaccinale, al futuro della maggioranza e al comportamento dell’opposizione. Giungeranno poi in studio personalità di spicco, pronte a esprimere la propria opinione sugli argomenti dibattuti. Tutto questo e molto altro dalle 21:15 su La7.

