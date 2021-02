Condividi su

Grande Fratello VIP 20: anticipazioni 22 febbraio 2021 su Canale 5

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip 20 ma, nonostante alcuni rumors vogliano Tommaso Zorzi come vincitore, solo il 1° marzo 2021 si scoprirà la verità. In questa lunga e travagliata edizione, tante sono state le polemiche e gli scontri tra gli inquilini che, dovendo stare insieme ventiquattro ore su ventiquattro, hanno mostrato lati del loro carattere tenuti segreti fino a quel momento.

Non è la prima volta che un reality show ha come effetto immediato quello di mettere in luce le debolezze e i punti forti dei concorrenti che, pur partecipando per ottenere maggiore notorietà, spesso, conclusa l’esperienza televisiva, tornano cambiati, più consapevoli di se stessi. Non c’è tempo da perdere, scopriamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello VIP!

Che i reality show siano il luogo del trash, del gossip e delle storie strappalacrime, è fatto risaputo. Ma, d’altra parte, questo format funziona da anni ed è stato replicato in tutte le salse, in tutti i modi possibili, dall’Isola dei famosi a La fattoria. Nelle precedenti puntate del Grande Fratello VIP tanti sono stati momenti di tensione ma anche divertimento: Maria Teresa Ruta è entrata per qualche minuto nella casa più famosa d’Italia per confrontarsi con Tommaso Zorzi, poco dopo decretato terzo finalista ufficiale del programma, e Stefania Orlando, colpevoli, secondo la Ruta, di non essersi comportati da amici.

Ampio spazio è stato poi dedicato al rapporto speciale che c’è tra Andrea e Rosalinda che, per alcuni, si sta trasformando in un sentimento romantico. La scorsa settimana Andrea Zelletta ha dovuto affrontare Antonella Elia e Rosalinda mentre i litigi tra Giulia e Tommaso sono diventati sempre più duri e pare proprio che l’amicizia tra i due sia finita. Stefania ha poi vissuto un momento di grande commozione quando ha ricevuto una sorpresa da parte del marito. Infine Dyane e Pierpaolo sono stati scelti per la finale. Tra poche ore nuovi e sconvolgenti colpi di scena lasceranno senza parole il pubblico a casa e i concorrenti del Grande Fratello Vip.

