Wednesday Netflix: data di uscita, trama, puntate e cast

Quando approderà sulla piattaforma Netflix Wednesday? Questa la domanda che da giorni si pongono tantissimi utenti. Il colosso dello streaming ha fatto impazzire il web pubblicando la locandina della serie tv che sarà diretta da Tim Burton, regista di fama mondiale che ha dato vita al celebre personaggio di Jack Skeletron e firmato pellicole di straordinario successo come Beetlejuice – Spiritello porcello, Edward mani di forbice, Ed Wood, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Sweeney Todd- Il diabolico barbiere di Fleet Street e Alice in the Wonderland.

La scelta di affidare ad un artista di tale spessore la tetra fiction rappresenta in sé già una garanzia di successo e si vocifera di un cast eccezionale, capace di conquistare il pubblico, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di un intrattenimento di qualità. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme tutti i dettagli di Wednesday!

È davvero difficile trovare qualcuno che non abbia mai visto, o sentito parlare, dell’eccentrica Famiglia Addams. Il gruppo di personaggi immaginari, nato negli anni Trenta del Novecento, è apparso in alcune vignette sul settimanale The New Yorker per poi approdare, dato il grande consenso espresso dal pubblico, in serie tv, cartoni animati, videogiochi e pellicole. Dopo la fiction degli anni ’60 con protagonisti John Astin e Carolyne Jones, nel ’91 Barry Sonnenfeld diresse un lungometraggio di successo che vedeva nei panni di Morticia l’affascinante Anjelica Huston.

Indubbiamente Wednesday terrà conto delle precedenti opere incentrate sulla famiglia Addams ma, avendo alla regia un maestro del cinema come Tim Burton, le aspettative sono altissime e sicuramente verrà messa in scena una storia originale, unica. Sappiamo che il telefilm in live-action, composto da otto puntate, avrà come protagonista assoluta Mercoledì, cupa bambina dall’abito austero e le trecce nere. La serie tv racconterà, con sarcasmo e irriverenza, le vicende dell’adolescente alle prese con il caso di un assassino che terrorizza tutta la città. Non è ancora stato rilasciato il trailer della serie tv e, al momento, data d’uscita e cast sono un mistero ma nei prossimi giorni sicuramente verranno divulgati succosi dettagli sul progetto.

