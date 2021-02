Condividi su

Bollo auto 2021: ecco lo sconto Cashback, come fare

Il Cashback di Stato è al centro delle discussioni per via di alcuni “furbetti” che, trovando l’inganno, hanno cercato di acquisire il maggior numero di transazioni per raggiungere le prime 100 mila posizioni in classifica e vincere il bonus semestrale da 1.500 euro. Al di là di questi trucchetti, il cashback può essere sfruttato anche per il pagamento di certe imposte o spese indesiderate, tra cui il bollo auto 2021 e l’assicurazione auto.

Bollo auto 2021: scadenze ed esenzioni

Generalmente le scadenze del pagamento del bollo auto cadono l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il bollo. Se quest’ultimo, ad esempio, scade a dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021. Chi ha la scadenza ad agosto, dovrà pagare entro il 30 settembre. E così via. Con lo stato di emergenza in corso, tuttavia, diverse regioni hanno prorogato il termine ultimo del pagamento a date successive a quelle ordinarie: per avere un’idea di quando è la scadenza che ci riguarda, è preferibile consultare il sito della Regione di residenza.

Ricordiamo che alcuni veicoli sono esclusi dal pagamento del bollo auto: tra questi spiccano le auto per persone disabili (rif. Legge 104), veicoli di organizzazioni no profit, auto storiche ultratrentennali, auto elettriche (primo quinquennio esenti) e veicoli a basse emissioni (dipende dalla Regione di riferimento).

Sconto bollo auto 2021 anche con Cashback

Poi ci sono gli sconti: ad esempio, i proprietari di veicoli ultraventennali non pagano l’imposta al 100%, bensì dimezzata. Con il Cashback di Stato si può poi sfruttare un altro tipo di sconto, ma per averne diritto è necessario pagare tramite carta di credito o bancomat (che è appositamente inserita nell’app IO alla voce Portafoglio). Il rimborso, come per ogni spesa, è del 10%, ma non c’è da cantar vittoria, perché la cifra massima rimborsabile arriva a 15 euro. Pertanto, anche se il vostro bollo vi costa 250 euro, anziché uno sconto di 25 euro, riceverete uno sconto di 15 €.

Cashback su RC Auto, multe e revisione

Sempre in materia di spese legate all’automobile, ricordiamo che il Cashback può essere sfruttato anche sul carburante, così come sugli interventi dal meccanico, sulla revisione, sulla RC auto e sul pagamento delle multe. Il modo per avere un rimborso del 10% (fino a un massimo di 15 euro) è pagare con carta. Se quest’ultima è inserita nell’app IO la transazione sarà registrata automaticamente.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]