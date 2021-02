Condividi su

Una guida completa per utilizzare bitcoin nel miglior modo possibile

La tempesta della digitalizzazione ha colpito duramente il mondo e non ha lasciato quasi nulla di intatto. Dallo shopping all’intrattenimento, dalle banche ai giochi, tutto è stato virtualizzato. La valuta virtuale è una delle cose più innovative e sta guadagnando enorme popolarità. Bitcoin è una criptovaluta ampiamente utilizzata e sta emergendo come nuovo mezzo di scambio.

Tra l’altro è possibile effettuare transazioni anonime con i bitcoin senza condividere dettagli personali o finanziari. Le transazioni peer-to-peer hanno eliminato la necessità di terze parti e consentono agli utenti di effettuare un trasferimento diretto dal proprio portafoglio.

Bitcoin ha fornito un modo economico e molto efficiente per effettuare pagamenti online in tutto il mondo senza costi di transazione aggiuntivi. Ci sono diversi vantaggi del bitcoin, ma puoi goderteli solo se sai come usarlo. Puoi usare i bitcoin per diverse attività e alcuni di essi sono i seguenti.

Acquistare beni online

Lo shopping online sta diventando popolare a un ritmo crescente poiché la maggior parte dei venditori ha iniziato a vendere online e ad accettare pagamenti online. Pochi di questi venditori accettano anche bitcoin come metodo di pagamento, il che consente di fare acquisti online con bitcoin. Attualmente, ci sono siti Web di shopping online limitati che accettano bitcoin, ma il numero crescerà sicuramente in futuro.

Le transazioni Bitcoin sono sicure e veloci, il che migliora notevolmente la tua esperienza di acquisto online. Tutto quello che si deve fare è trasferire l’importo totale dal proprio portafoglio a quello del venditore inserendo il suo indirizzo. C’è anche un nuovo sito di e-commerce, che è fatto su misura per accettare pagamenti in bitcoin.

Viaggiare per il mondo

Se parliamo dell’uso più fantastico per i bitcoin, allora è quello di viaggiare. Chi ama viaggiare in tutto il mondo, può usare bitcoin per prenotare biglietti aerei e hotel. Tutti i voli e gli hotel non accettano bitcoin, quindi per tua comodità, devi verificarlo in anticipo e scegliere quello che accetta pagamenti in bitcoin. AirBaltic è uno dei voli più popolari che accetta pagamenti in bitcoin e ti consente di viaggiare in più di 70 località affascinanti.

Paga internet e bollette elettriche

La connessione a Internet e l’elettricità sono due delle cose fondamentali che ogni persona richiede e molto probabilmente già possiede. Si deve pagare una certa somma ogni mese o anno per usufruire dei servizi Internet si può utilizzare i bitcoin per pagarli. Ed esistono numerosi fornitori di servizi che hanno iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin.

Si può chiedere al proprio fornitore di servizi se accetta pagamenti in bitcoin e cambiarlo se non lo fa

Usa carte di debito bitcoin

Con la crescente popolarità dei bitcoin, sono stati lanciati numerosi prodotti finanziari che li supportano. Uno di questi prodotti è una carta di debito bitcoin in cui puoi si può memorizzare i propri bitcoin e usarli ovunque. Si può usare in un luogo in cui sono accettate le carte di debito e l’importo verrà detratto dai propri bitcoin.

Ha eliminato la necessità di trovare un venditore o un fornitore di servizi che accetti bitcoin poiché una carta di debito è accettata ovunque. Si può semplicemente scorrere la carta di debito bitcoin ed effettuare il pagamento. Dispone inoltre di un’app mobile attraverso la quale è possibile visualizzare il saldo e gestire le transazioni. Puoi anche guadagnare qualche rimborso effettuando acquisti con queste carte di debito.

Trasformare i bitcoin in carte regalo

Se sono stati finiti i contanti e si desidera acquistare un prodotto, bitcoin può aiutare. Esistono alcuni servizi che consentono di utilizzare bitcoin per acquistare buoni regalo e quindi utilizzarli per lo shopping online. Si possono convertire i propri bitcoin in buoni regalo per qualsiasi sito web elencato e utilizzarli per acquistare il prodotto preferito. In aggiunta, se è rimasto del saldo nella carta regalo, si può anche riconvertirlo in bitcoin utilizzando lo stesso servizio.

