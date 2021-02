Condividi su

Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 17 febbraio 2021

Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 17 febbraio 2021.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 16 febbraio

L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 17 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi:

Nuovi positivi: 12.074

Tamponi eseguiti: 294.411

Nuovi decessi: 369

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-31) Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.043

Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-189)

Attualmente ricoverati in reparto ordinario: 18.274

Nuovi dimessi/guariti: 16.519

Attualmente in isolamento domiciliare: 368.547 Attualmente positivi: 388.864



Regioni più colpite e numero vaccinazioni

Il tasso di positività si è attestato oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, al 4,1% (ieri si era fermato al 3,8%). Tra le regioni che hanno registrato il maggior incremento dei casi nelle ultime 24 ore: Campania (1.575), Emilia Romagna (1025), Piemonte (959), Puglia (883), Lazio (871), Toscana (773). Per quanto riguarda le vaccinazioni: è arrivato a quota 3.146.842 il totale delle somministrazioni mentre le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono nel complesso 1.298.844.

L’Oms ha comunicato che per la quinta settimana consecutiva nel mondo si registra un calo dei nuovi casi di contagio. D’altra parte, aumenta la preoccupazione per quanto riguarda la veloce diffusione delle varianti: quella inglese sembra ormai destinata a diventare la “versione” del virus dominante in Europa (al momento, è stata riscontrata in 94 paesi del mondo) a dirlo anche il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. In Italia, al momento, si stanno contrastando soprattutto con il sistema delle micro zone rosse: attualmente sono state imposte nelle province abruzzesi di Pescara e Chieti (oltre che nella città di Ancona), in Umbria, nella provincia di Perugia e in alcuni comuni di quella di Terni, e in 4 cittadine lombarde. Da domani in Lombardia partono le vaccinazioni per gli Over 80.

