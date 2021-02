Condividi su

Se cercate una ricetta originale, ma facile e veloce da preparare questa per il mini polpettone è perfetta per voi. Una ricetta veramente comoda per ogni occasione, anche un pranzo all’ultimo minuto. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

180 g di macinato di suino

180 g di macinato di bovino

100 g di pane raffermo

1 uovo

1 cucchiaio di vino rosso

50 g di parmigiano grattugiato

500 ml di salsa di pomodoro

70 g di scamorza o formaggio morbido

1 spicchietto d’aglio

Olio per friggere

Sale fino q.b.

3 cucchiai di pangrattato

Iniziamo la preparazione del mini polpettone quindi per prima cosa prendete una ciotola dove andrete a spezzettare il pane raffermo, poi aggiungete un bicchiere d’acqua ed un cucchiaio di vino rosso e lasciate per qualche minuto. Passati dieci minuti scolate l’acqua, strizzate il pane e mettetelo in una ciotola capiente. A questo punto unite al pane il macinato di suino e di bovino, poi rompete un uovo, aggiungete il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e amalgamate il tutto per creare l’impasto del mini polpettone.

Continuate la preparazione del mini polpettone quindi tagliate a strisce spesse e lunghe 4-5 cm la scamorza e tenetela da parte; staccate un pezzo di composto, appiattitelo con le mani, mettete la scamorza, aggiungete dell’altro composto del mini polpettone e modellate fino ad avere un mini polpettone grosso più o meno quanto 2 polpette. Poi passate nel pangrattato e tenete da parte.

In una padella mettete un filo di olio evo, aggiungete uno spicchietto d’aglio e fatelo dorare, poi toglietelo, mettete la salsa di pomodoro e salate leggermente. Messa la salsa, fatela cuocere per 20 minuti a fiamma dolce senza coprire. In un’altra padella mettete un paio di dita di olio per friggere, fatelo scaldare bene e quando sarà bollente friggete i mini polpettoni. Quando i mini polpettoni saranno belli dorati, trasferiteli in padella con la salsa di pomodoro, mettete la fiamma al minimo e fate cuocere i polpettoni in poca salsa per una ventina di minuti girandoli su entrambi i lati.

Dopo 20 minuti spegnete la fiamma e servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta