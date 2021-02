Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: per 34% italiani larga maggioranza sarà problema per Draghi

Aumenta il consenso per la decisione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico per la formazione di un nuovo governo a Mario Draghi. Ad oggi il 62% degli italiani approva la scelta. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il consenso per l’incarico a Draghi sale sopra l’80% tra gli elettori Pd e Forza Italia e supera il 60% tra chi vota Lega. A sorpresa, la maggioranza dell’elettorato di Fdi – posizionatasi ufficialmente sul no all’esecutivo – approva la decisione del presidente della Repubblica.

Ultimi sondaggi Ipsos: larga maggioranza, un bene o un male?

Secondo un terzo degli intervisati (34%) una così larga maggioranza potrebbe rappresentare un punto di debolezza per il nuovo governo in quanto “risulterà presto bloccato da veti incrociati e non riuscirà a varare provvedimenti importanti per il Paese”. Una tesi, quest’ultima, condivisa da quasi un elettore M5S su due ma anche dal 40% degli elettori leghisti e il 37% degli elettori di Forza Italia . Al contrario il 35% ritiene che la fiducia di molti partiti rappresenterà un punto di forza per il nuovo governo, che potrà così godere di un’ampia maggioranza con cui varare provvedimenti importanti per il Paese.

Ultimi sondaggi Ipsos: governo Draghi, quanto deve durare?

Ma quanto dovrebbe durare il governo Draghi. Per il 40% due anni fino alla fine legislatura, per il 18% al massimo un anno quanto basta per eleggere il nuovo capo dello Stato mentre per il 17% solo qualche mese. A sperare in una breve durata del nuovo esecutivo sono soprattutto gli elettori della Lega (37%) e Fdi (30%), Anche in Forza Italia prevale la percentuale di chi vede un orizzonte limitato per il governo Draghi. Il 75% di chi vota Pd, invece, spera in un governo che arrivi fino a fine legislatura. Scenario, quest’ultimo, accarezzato anche da gran parte dell’elettorato Cinque Stelle.

Fonte: Ipsos

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 9 all’11 febbraio. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza. 1000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: MIXED MODE (CATI – CAMI – CAWI).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]