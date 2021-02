Gadget promozionali per clienti nerd?

Condividi su

Non sono certo pochi i gadget dall’impronta nerd che possono essere scelti dalle aziende che desiderano promuoversi e migliorare la propria visibilità presso un pubblico di appassionati o esperti di tecnologie. È molto ampia, infatti, la varietà di oggetti che si prestano a essere personalizzati grazie ad apposite tecniche di stampa in grado di assicurare risultati decisamente apprezzabili. Vale la pena di pianificare con la massima attenzione, comunque, le strategie promozionali che si è intenzionati a sviluppare, perché è solo con una programmazione adeguata che si è in grado di raggiungere i traguardi auspicati.

I gadget informatici

Nel novero degli articoli informatici, ci sono un sacco di gadget davvero preziosi per una fidelizzazione globale dei clienti che hanno comprato un certo prodotto o usufruito di un particolare servizio. È chiaro, comunque, che gli omaggi più graditi e apprezzati saranno quelli dotati di una vera e propria utilità, e che quindi potranno essere usati nella vita di tutti i giorni, meglio ancora se per lungo tempo. Un accurato studio della strategia di marketing che si adotterà è il punto di partenza di un percorso finalizzato a un incremento della quantità di clienti, foriero a sua volta di introiti sempre più elevati.

Come si personalizza un gadget promozionale

La serigrafia e la tampografia sono le tecniche di stampa che vengono adottate più di frequente dagli operatori di tipografia: entrambe queste soluzioni garantiscono standard di qualità decisamente alti dal punto di vista della grafica. Ma quali sono i migliori prodotti su cui le aziende possono fare riferimento quando vogliono conquistare il pubblico nerd? Dai tappetini per il mouse agli auricolari, passando per le chiavette Usb e le borse porta pc, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

I tappetini per il mouse

Scegliere i tappetini mouse personalizzati è una soluzione eccellente quando si è alla ricerca di una pubblicità che giorno dopo giorno migliori la visibilità di un marchio. I cosiddetti mouse pad possono essere modificati dal punto di vista grafico in maniera davvero semplice. La stampa a sublimazione è una delle tecniche più comuni fra quelle adottate, mentre i modelli di tappetini tra cui scegliere sono tanti: ci sono, per esempio, quelli muniti di un hub Usb con diverse uscite, quelli con la base in gomma antiscivolo, quelli con il cavalletto sulla parte posteriore e quelli con la luce che cambia colore.

Dove trovare i migliori gadget per i nerd

Ma dove si possono acquistare i gadget promozionali capaci di attirare un pubblico nerd? Per esempio su sito di Gadget365, azienda della provincia di Varese che da più di 10 anni mette a disposizione dei propri clienti un ricco catalogo di prodotti che spazia dalle chiavette Usb alle tazze, passando per le magliette e i portapenne. Sono solo alcuni tra i tanti esempi che si possono menzionare a testimonianza della varietà di un assortimento di qualità. Tutti gli articoli proposti sono conformi alle norme italiane e internazionali, e vengono controllati prima della partenza delle consegne per garantire un risultato di eccellenza.

Gli auricolari

Gli auricolari non vengono utilizzati unicamente per ascoltare la musica: si prestano, infatti, a diverse altre attività, non solo nel campo dell’intrattenimento e del tempo libero ma anche in ambito professionale. Che si tratti di visualizzare un filmato su Youtube o di parlare con un cliente su Skype, insomma, non si può prescindere da cuffie di qualità. Se un’azienda desidera puntare su questo accessorio tra i vari gadget informatici non può che informarsi con attenzione sulle caratteristiche dei vari modelli presenti sul mercato. A seconda del target di riferimento si potrà optare per le cuffie munite di una custodia in plastica, per le cuffie bluetooth o per le cuffie dai padiglioni voluminosi.

Le borse porta pc

Come si è detto, anche le borse porta pc rientrano nel vasto assortimento di articoli che possono attirare la curiosità di un pubblico esperto di tecnologia. Si ha a che fare, in questo caso, con accessori che pongono i loghi in bella evidenza. Queste borse, per altro, non vengono usate solo in contesti professionali, ma anche in molte altre occasioni della vita quotidiana. Ed è chiaro che ogni volta che una borsa porta pc personalizzata è in “viaggio”, il marchio riportato sulla sua superficie è in bella mostra e viene visto da tante persone. In questa categoria di prodotti vanno inclusi anche gli zaini dotati di una chiusura a cerniera e che presentano uno scomparto per il pc portatile, così come le cartelle con tasche anteriori e tracolle rinforzate, le borse in microfibra e quelle con una tasca dedicata per il tablet.

Guida alla personalizzazione

Gli auricolari possono essere personalizzati attraverso la stampa del logo e del nome dell’azienda: una soluzione in apparenza semplice, ma che in realtà si rivela molto efficace per valorizzare il marchio che si intende promuovere e fare in modo che esso possa essere diffuso come si desidera.

