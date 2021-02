Condividi su

Per sempre la mia ragazza: trama, cast e anticipazioni film stasera Rai 1

Amati film romantici? Allora il commovente Per sempre la mia ragazza potrebbe fare al caso vostro! La pellicola della 2018, in onda stasera 16 febbraio 2021 dalle 21.25 su Rai 1, è stata diretta e scritta da Bethany Ashton Wolf, regista, attrice e sceneggiatrice statunitense nota al grande pubblico per aver recitato in Wait, Don’s plum, Grapevine, Pacific Blue e Burgundy room.

L’emozionante lungometraggio, prodotto da LD Entertainment e basato sul romanzo di Heidi McLaughlin, ha potuto contare sulla fotografia di Duane Manwiller, il montaggio di Priscilla Need-Friendly mentre le musiche sono state affidate a Brett Boyett. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme quale commovente storia racconta Per sempre la mia ragazza!

Per sempre la mia ragazza: trama e anticipazioni film stasera Rai 1

Per sempre la mia ragazza segue le vicende di Liam, giovane e affascinante cantante country fidanzato ufficialmente con Josie. Sicuri di voler trascorrere l’intera esistenza insieme, la coppia organizza le nozze e nulla sembra poter ostacolare il romantico sogno che stanno vivendo. Tuttavia il futuro sposo, confuso e in preda al panico, lascia la sua metà sull’altare e, lontano da tutto e tutti, si dedica completamente alla carriera artistica.

Trascorrono otto lunghi anni, senza che nessuno si metta più in contatto con il fuggitivo, ma Liam torna nella città d’origine quando scopre che un suo caro amico è stato ucciso da un pirata della strada. Il protagonista giunge in tempo per i funerali e, proprio in questa occasione, Josie lo riconosce.

Il cast del film

In Per sempre la mia ragazza Alex Roe interpreta Liam mentre Jessica Rothe è Josie. Abby Ryder Fortson veste i panni di Billy, Travis Tritt quelli di Walt e Peter Cambor è Sam. Gillian Vigman ricopre il ruolo di Doris, Judith Hoag quello di Dr. Whitman e Tyler Riggs è Jake.

Hanno partecipato alla pellicola anche John Benjamin Hickey nella parte del Pastore Brian, Morgan Alexandria in quelle di Kiera e Lauren Gros è Laura. Completano il cast di Per sempre la mia ragazza Terayle Hill nelle vesti di Mason e James Rackley in quelle di Johnny.

