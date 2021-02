Condividi su

Vaccino Covid 19 over 80: prenotazione online, ecco come fare

Quasi un anno fa in Italia si registrava il paziente 1 di Codogno: a metà febbraio nel nostro Paese inizia la fase 1bis, il vaccino Covid 19 da somministrare agli over 80. Lunedì 15 febbraio 2021 è infatti il day one per la prenotazione online in Liguria e in Lombardia, un vero e proprio click day che ha già generato alcuni disagi sulla piattaforma online valida per la prenotazione a causa dei troppi accessi. Intanto andiamo a vedere cosa si vedere fare per prenotare la propria dose.

Vaccino Covid 19 over 80: come prenotare in Liguria

Per gli ultraottantenni residenti in Liguria è necessario accedere al portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Lo si potrà fare via PC, smartphone o tablet, a partire dalle ore 23. La Regione ha già rassicurato sulla capacità da parte degli uffici di accogliere fino a 3 mila richieste contemporaneamente, mentre per gli utenti in attesa ci saranno le apposite informative che indicheranno il tempo da aspettare prima che arrivi il proprio turno.

Per prenotare il vaccino è necessario avere con sé la tessera sanitaria e il codice fiscale. Oltre alla modalità telematica si può effettuare la prenotazione, anche via telefono. In questo caso bisognerà chiamare il numero verde 800 938 818, ma solo a partire dalle ore 6 di martedì 16 febbraio. Al call center designato saranno disponibili 120 operatori in simultanea, che faranno il possibile per accogliere il maggior numero di richieste possibile.

Un altro canale sfruttabile riguarda le prenotazioni del vaccino presso le farmacie o rivolgendosi al proprio medico di base. Infine sarà possibile rivolgersi anche presso gli sportelli CUP/sportelli ASL e le aziende ospedaliere. Nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio non saranno accettate né ricevute le prenotazioni di prestazioni non urgenti.

Vaccino anti-Covid 19 over 80 in Lombardia: come prenotare

Le modalità di prenotazione sono simili anche in Lombardia, dove si sono registrati alcuni problemi sul portale dedicato (vaccinazionicovid-servizrl.it) per i troppi accessi simultanei. Qui si partirà con le somministrazioni a partire da giovedì 18 febbraio. Alternativamente si potrà contattare il numero verde 800 894 545 oppure accedere al portale vaccinazionicovid.regione.lombardia.it per ulteriori informazioni, oppure rivolgersi presso le farmacie o i medici di famiglia.

Nelle altre regioni

Le adesioni per il vaccino agli over 80 sono partite anche in altre Regioni, come Piemonte ed Emilia Romagna. In Piemonte si contano già 4 mila adesioni per gli over 80 caricate dai medici di famiglia. A partire da lunedì 15 febbraio è accessibile al pubblico l’apposita applicazione piemontevaccina.it, riservata al personale scolastico, mentre gli ultraottantenni dovranno rivolgersi al proprio medico di base.

Numeri importanti anche in Emilia Romagna, dove gli over 80 che hanno prenotato la propria dose di vaccino sono già 15 mila.

