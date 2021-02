Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 16 febbraio 2021

Nuovo governo, ministri, future riforme e Coronavirus, queste le principali tematiche che verranno trattate stasera a Cartabianca e Dimartedì. I due talk-show, in onda rispettivamente su Rai 3 e La7, sono pronti ad approfondire gli argomenti che stanno maggiormente a cuore al pubblico italiano, ansioso di comprendere le dinamiche alla base del trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto nel nostro Paese.

Come di consueto, entrambe le trasmissioni potranno contare su servizi speciali, collegamenti esclusivi, sondaggi e personalità di spicco che giungeranno in studio per chiarire la linea d’azione del proprio partito e commentare quella dell’opposizione. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 16 febbraio 2021

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con Cartabianca è fissato per oggi 16 febbraio 2021 dalle 21.20 su Rai 3. Il programma tenterà di capire le mosse del governo di Mario Draghi, sorto dalle ceneri di quello di Conte e con un bagaglio di dure problematiche da affrontare. A causa del Covid infatti, il nostro Paese è sprofondato in una crisi economica, sanitaria e sociale davvero difficile da gestire e, a maggior ragione, le misure messe in atto per risollevare l’Italia rappresentano una priorità per i nostri nuovi rappresentanti politici.

Ampio spazio verrà poi dedicato ai vaccini e in particolar modo alle difficoltà nella somministrazione di questi ultimi. Non mancheranno poi ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti. tutto questo e molto altro tra poche ore a Cartabianca.

I social e lo streaming di Cartabianca

Cartabianca ha un profilo ufficiale Facebook, Twitter e Instagram.

È possibile guardare il talk show sul sito Raiplay e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le vecchie puntate della trasmissione.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 16 febbraio 2021

Chissà chi trionferà nella gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. Il programma presentato da Giovanni Floris proverà a sbaragliare la concorrenza con servizi speciali, sondaggi, collegamenti e reportage esclusivi. Come da un anno a questa parte, anche stasera il Covid- 19 sarà argomento di discussione per quanto riguarda i vaccini, l’andamento dei contagi, i pronostici per il futuro e le conseguenze economiche della pandemia.

Ampio spazio verrà poi dedicato al governo di Mario Draghi a cui è stato affidato l’importante compito di guidare il Paese fuori dalla profonda crisi finanziaria, sociale sanitaria in cui versa ormai da troppo tempo. Infine giungeranno in studio personalità di spicco che esprimeranno il proprio giudizio sugli argomenti affrontati in puntata. Tutto questo e molto altro dalle 21.15 su La7.

I social e lo streaming di Dimartedì

Dimartedì, come Cartabianca, adopera i social per interagire con gli spettatori tramite il profilo Facebook e Twitter.

Le puntate del talk show sono presenti sul sito del La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]