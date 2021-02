Condividi su

Il commissario Ricciardi: anticipazioni stasera e trama sesta puntata 22/2

Quali misteri e intricate indagini attendono Il commissario Ricciardi? Questa è la domanda che si pongono i fan della serie tv targata Rai 1. L’avvincente fiction, in onda stasera 15 febbraio 2021 dalle 21.25, approda ad un nuovo appuntamento che sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il pubblico senza parole, conquistato dalle vicende professionali e private del enigmatico funzionario di polizia.

D’altra parte, in un periodo così difficile per il nostro Paese, ancora minacciato dallo spettro nel Coronavirus, un telefilm coinvolgente è proprio quello che ci vuole per distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane e godersi un po’ di relax. Ma non perdiamo tempo, scopriamo insieme i pericoli che dovrà affrontare stasera il commissario Ricciardi!

La puntata della settimana scorsa, intitolata Il posto di ognuno, è stata ricca di colpi di scena e inaspettate rivelazioni. Abbiamo visto, infatti, Enrica e il commissario Ricciardi sempre più vicini ma l’idillio è stato ben presto offuscato dall’omicidio della Duchessa che ha tenuto occupato il funzionario di polizia, sempre pronto a mettere da parte la propria vita personale in nome della giustizia. Tra i due innamorati la situazione è peggiorata ulteriormente quando è tornata in città Livia, determinata a riconquistare l’enigmatico investigatore, sua ex fiamma.

Stasera andrà in onda Il giorno dei morti, episodio in cui la città di Napoli è sconvolta da una terribile scoperta. Proprio nella settimana del 2 novembre viene ritrovato il corpo senza vita di Matteo, bambino abituato, nonostante la tenera età, a vivere di espedienti ma amato da tutti nel quartiere. Se da una prima indagine la causa del decesso pare essere il mal nutrimento, ben presto il commissario Ricciardi si rende conto che il piccolo è stato avvelenato. Sicuro che la vittima non sia morta per una tragica fatalità, il protagonista si impegna senza sosta nelle investigazioni che mettono in pericolo la sua vita e costringono Enrica a compiere un gesto gravido di conseguenze. Nella prossima puntata della serie tv altri crimini e misteri terranno il pubblico incollato allo schermo.

