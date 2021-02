Condividi su

Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare però veramente deliziosa questa per la pasta con ragù di cavolfiore è perfetta per voi. Un primo piatto originale e comodo per tutti i giorni. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320 g di pasta

300 g di cavolfiore (pulito)

1 lt di salsa di pomodoro

1 spicchio d’aglio

1 pezzetto di cipolla

Peperoncino q.b.

Sale q.b.

2 cucchiai di olio evo

Parmigiano q.b.

Iniziamo la preparazione della pasta con ragù di cavolfiore quindi per prima cosa prendete il cavolfiore e pulitelo, poi lavate e lasciate scolare nello scolapasta. A questo punto tagliate finemente la cipolla e pulite uno spicchio di aglio, poi mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella e lasciate soffriggere per qualche istante insieme ad aglio e cipolla. Fate attenzione a non far bruciare il soffritto.

Quando l’aglio e la cipolla saranno dorati, aggiungete i cavolfiori e lasciate cuocere. Adesso rimuovete l’aglio e aggiungete la salsa di pomodoro, con un po’ di acqua. Lasciate cuocere il ragù di cavolfiore, dopo aver aggiunto il sale, per circa un’ora con il coperchio a fiamma media.

Nel frattempo portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi quando il ragù con il cavolfiore sarà pronto e l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale e la pasta, intanto continuate a far cuocere il ragù di cavolfiore senza coperchio per far asciugare il sugo.

Quando mancheranno pochi minuti per la cottura della pasta, scolate direttamente in padella insieme al ragù di cavolfiore, quindi mescolate bene per amalgamare con il condimento e poi aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato. Servite in tavola questo delizioso ragù vegetariano. Potete provare questa ricetta anche con le zucchine o con altre verdure, sicuramente saranno deliziose.