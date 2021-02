Condividi su

Grande Fratello VIP 2020: anticipazioni e favoriti. Chi vincerà?

Non c’è più tempo per strategie e furbate, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti del Grande Fratello Vip 20. Il reality show per eccellenza, in onda oggi 15 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con un bagaglio di ascolti soddisfacente, segno dell’apprezzamento del pubblico, ormai curioso di seguire il percorso televisivo intrapreso dai concorrenti.

Il lunedì, quindi, si apre all’insegna del buonumore, divertimento e spensieratezza ma ancora per poco, il programma infatti volge al termine e gli agguerriti inquilini della casa si preparano a scoprire chi, tra loro, è riuscito a conquistare davvero il cuore degli spettatori. Ma vediamo insieme quali avventure attendono le very important people del Grande Fratello!

Si avvicina sempre più l’ultima puntata dei reality show ma ancora tanti sono i colpi di scena, gli imprevisti e le inaspettate rivelazioni in serbo per noi. Il programma condotto da Alfonso Signorini, Fin dal suo esordio, ha abituato gli spettatori ai grandi litigi, polemiche e scontri, conquistando così il pubblico proprio grazie alla sua capacità di intrattenere e, perché no, a volte di emozionare. la settimana scorsa tanti sono stati momenti di tensione: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno criticato Maria Teresa, colpevole, secondo i due concorrenti, di aver mentito circa la sua frequentazione con il cantante Francesco Baccini. Inaspettatamente in studio il pubblico si è schierato a favore della Ruta e accusato gli altri inquilini di non essersi comportati da veri amici. Successivamente Andrea Zenga ha avuto un commovente incontro con il fratello e suo padre mentre Samantha De Grenet ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella.

Dopo l’eliminazione di Maria Teresa, sono iniziate le votazioni per i finalisti e a concorrere per il terzo posto sono Zorzi, Zelletta e Cannavò. Tuttavia Tommaso, stanco delle polemiche avvenute negli ultimi giorni, ha tentato invano di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, gesto che potrebbe fargli perdere la possibilità di proseguire l’esperienza televisiva e sconvolgere completamente la classifica dei preferiti. Fino ad ora, infatti, il ragazzo appare tra quelli con maggiori chance di vittoria ma nulla si può dare per scontato. Tra poche ore, inoltre, la Ruta tornerà temporaneamente tra i coinquilini per un duro confronto con gli ex compagni d’avventura. Tutto questo e molto altro dalle 21.20 su Canale 5.

