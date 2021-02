Condividi su

Mina Settembre: trama e anticipazioni stasera 14 febbraio su Rai 1

Non c’è più tempo per le incertezze, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Mina Settembre. La fortunata serie tv, in onda stasera 14 febbraio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo ultimo appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero soddisfacente e un finale di stagione che promette di lasciare senza parole il pubblico, ormai curioso di seguire le vicende sentimentali e professionali della coraggiosa donna dal carattere sensibile ed estroverso.

Nella scorsa puntata, intitolata La vita è un morso, l’energica assistente sociale ha dovuto affrontare il caso di Michele, uomo con un difficile passato alle spalle e una condanna agli arresti domiciliari. La situazione si complica quando il galeotto chiede un permesso speciale per potersi recare al funerale del suo migliore amico morto di tumore. La richiesta ovviamente risulta sospetta ma, anche in questo caso, Mina Settembre dimostra grande intuito, intelligenza ed empatia. Non indugiamo oltre, vediamo insieme quali sfide attendono Serena Rossi!

Mina Settembre: trama e anticipazioni stasera 14 febbraio su Rai 1

Come già detto in apertura di articolo, quella di stasera sarà l’ultima puntata della serie tv targata Rai 1 ed ha in serbo per noi tanti colpi di scena, incredibili rivelazioni e sconcertanti verità. Nell’episodio che verrà trasmesso tra poche ore, intitolato Mio fratello non è figlio unico, Mina settembre è travolta dai dubbi per quanto riguarda il passato di suo padre e ciò che prova per Claudio e Domenico.

Mentre il primo si mostra disponibile e comprensivo, il secondo sembra distratto e poco coinvolto. L’uomo inoltre accetta di lasciare il lavoro al consultorio per proseguire il suo operato in una clinica privata.

Il cast della fiction

Serena Rossi veste i panni di Mina Settembre, Giuseppe Zeno quelli di Domenico Gambardella e Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis. Valentina D’Agostino recita la parte di Titti Ferrari D’Aragone, Christiane Filangieri quello di Irene e Nando Paone è Rudy Trapanese.

Davide Devenuto ricopre il ruolo di Paolo, Michele Rosiello quello di Giordano e Ruben Rigillo interpreta Vittorio Settembre.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]