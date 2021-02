Condividi su

Grande Fratello VIP 20: anticipazioni 12 febbraio 2021 su Canale 5

Litigi, polemiche, spassosi battibecchi e momenti di grande commozione, questo è molto altro al Grande Fratello Vip 20. Il noto reality show, in onda stasera 12 febbraio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, anche questa settimana regalerà al pubblico uno spettacolo trash, perfetto per coloro che desiderano distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane con un programma leggero e spensierato.

In questi mesi tanti sono stati i colpi di scena, le inaspettate rivelazioni e gli scontri che hanno animato la casa più famosa d’Italia, un esempio tra tutti e la squalifica della giornalista Alda D’Eusanio a seguito delle gravi affermazioni espresse contro il compagno della cantante Laura Pausini, e ancora molti sono i nodi da sciogliere. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme quali avventure attendono i protagonisti del Grande Fratello Vip!

Un groviglio di intrecci, storie emozionanti e tensioni irrisolte, questa l’atmosfera che si respira nel loft di Cinecittà. Nelle ultime settimane tanti sono stati i litigi e le polemiche hanno turbato la serenità dei concorrenti, divisi tra fazioni diverse e pronti a mettere in atto strategie di gioco pur di accaparrarsi un posto in finale. Durante la scorsa puntata Giulia e Pierpaolo hanno avuto modo di confrontarsi su alcune questioni lasciate in sospeso. Successivamente, la modella italo persiana ha visionato un filmato in cui Stefania esprimeva parole non lusinghiere nei suoi confronti e, come facilmente prevedibile, poco dopo ne è nato un litigio. Mentre Dayane ha ricevuto un video da parte di suo fratello, Francesco Baccini, ospite speciale del Grande Fratello Vip, ha raccontato della frequentazione avuta con Maria Teresa. Infine ampio spazio è stato dedicato al compleanno di Elisabetta.

Tra poche ore scopriremo chi tra Samantha, Zenga e Ruta, finiti in nomination la scorsa settimana, dovrà abbandonare la casa e perdere così la possibilità di vincere il reality show. Inoltre verrà ampiamente discusso il rapporto tra Giulia e Zorzi, ormai da giorni in rotta di collisione e sempre pronti a criticarsi l’un l’altro. D’altra parte molti utenti sono convinti che Tommaso stia attuando una strategia per ingraziarsi il pubblico e vincere l’edizione 20 del Grande Fratello Vip. Tutto questo e molto altro dalle 21.20 su Canale 5.

