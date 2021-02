Condividi su

Il giustiziere della notte: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 2

Amate i polizieschi ad alta tensione? Allora non lasciatevi sfuggire Il giustiziere della notte – Death Wish. La pellicola del 2018, in onda stasera 11 febbraio 2021 dalle 21:20 su Rai2, è stata diretta da Eli Roth, regista e attore statunitense legato da una profonda amicizia con Quentin Tarantino, noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Cabin fever, Hostel, The green Inferno, Knock knock e Il mistero della casa del tempo.

Il lungometraggio drammatico, remake dell’omonimo film del 1974, a sua volta basato sul romanzo di Brian Garfield, ha potuto contare sulla fotografia di Rogier Stoffers, le musiche di Ludwig Goransson mentre la sceneggiatura è stata affidata a Mark Goldblatt e Joe Carnahan. L’opera ha ottenuto due candidature a Razzie Awards e incassato al botteghino in Italia 1,4 milioni di euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma non indugiamo oltre, vediamo insieme la sinossi de Il giustiziere della notte!

Il giustiziere della notte: trama e anticipazioni film stasera su Rai 2

Il giustiziere della notte è ambientato a Chicago e segue le vicende di Paul Kersey, medico con una brillante carriera e una famiglia felice. Nonostante il lavoro impegnativo, l’uomo trascorre tutto il tempo possibile con la splendida moglie e la figlia adolescente che rappresentano tutto il suo mondo e nulla sembra poter turbare questo meraviglioso quadretto d’amore.

Tuttacia un evento drammatico e del tutto inaspettato stravolge per sempre la famiglia: un giorno tre spietati criminali si introducono nella villa dei Kersey per compiere una rapina, uccidono la moglie e feriscono gravemente la figlia. Distrutto e sconvolto da quanto accaduto, Paul ben presto si rende conto che la legge non ha nessun potere su questi balordi che, grazie ad escamotage, riescono sempre a farla franca. Il protagonista non ha però alcuna intenzione di lasciare a piede libero malviventi senza scrupoli e, messo da parte il rispetto delle regole che fino a quel momento l’aveva accompagnato, con il calare delle tenebre veste i panni del giustiziere della notte.

Il cast del film

In Il giustiziere della notte Bruce Willis interpreta il Dr. Paul Kersey mentre Vincent D’Onofrio è Frank Kersey. Dean Norris veste i panni del Detective Kevin Raines, Kimberly Elise quelli della Detective Leonore Jackson e Elisabeth Shue è Lucy Rose Kersey. Camila Morrone recita la parte di Jordan Kersey, Beau Knapp quella di Knox e Ronnie Gene Blevins è Joe.

Hanno partecipato alla pellicola anche Jack Kesy nel ruolo di The Fish, Kirby Bliss Blanton in quello di Bethany e Wendy Crewson è la dott.ssa Jill Klavens. Completano il cast Mike Epps nelle vesti del dott. Chris Salgado e Stephanie Janusauskas in quelle di Sophie.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]