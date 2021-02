Condividi su

Quanto guadagna Tom Brady: patrimonio e stipendio del giocatore

Tom Brady ha recentemente conquistato il suo settimo Super Bowl alla guida dei Tampa Bay Bucaneers. Quanto guadagna il fortissimo quaterback? Ecco a quanto ammonta il suo compenso e quanto percepisce grazie agli sponsor.

Tom Brady vince il suo settimo Super Bowl

Tom Brady è ritenuto di gran lunga il più grande giocatore nella storia del football americano. Non bisogna stupirsi, dunque, se è anche tra i più pagati. Tutti i soldi che prende, tra l’altro, sono ben spesi. Nonostante i 43 anni di età, continua decisamente a fare la differenza, come ha dimostrato nel corso dell’ultima stagione NFL: dopo una ventina d’anni alla guida della corazzata New England Patriots – che ha guidato alla conquista di 6 titoli – è passato ai ben più modesti – almeno finora – Tampa Bay Bucaneers portandoli al Superbowl. In finale la squadra della Florida ha travolto i Kansas City Chiefs campioni in carica: per Brady si è trattato del settimo Super Bowl in carriera, forse anche il più significativo.

Quanto guadagna il famosissimo quoterback?

Quando Tom Brady è arrivato ai New England Patriots, correva l’anno 2000, il suo stipendio era di 193mila dollari. Era solo l’inizio di una folgorante carriera, anche dal punto di vista economico: in 19 anni i Patriots gli hanno versato qualcosa come 212 milioni di dollari, considerando anche i bonus. A questi compensi, però, bisogna aggiungere anche i proventi che nel corso del tempo gli sono arrivati dai contratti con gli sponsor: alti ma non tanto alti quanto quelli di altri sportivi. Quest’anno, le compagnie che hanno scelto il suo volto – tra queste soprattutto il marchio di abbigliamento sportivo Under Armour – gli hanno erogato nel complesso 12 milioni di dollari. Il suo stipendio a Tampa si aggira introno ai 25-27 milioni di dollari (senza Bonus), una cifra considerevole ma che gli consente appena di entrare nella top ten dei giocatori di football più pagati al momento.

