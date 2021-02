Condividi su

L’amore strappato: trama stasera e anticipazioni seconda puntata

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dei grandi ritorni con L’amore strappato. La fortunata serie tv, in onda oggi 10 febbraio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, è stata trasmessa già nel 2019 ma, dato il grande successo, Mediaset ha deciso di riproporre la fiction con protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, rispettivamente nei panni di Rosa e Rocco Macaluso.

Lo struggente telefilm, diretto da Simona e Ricky Tognazzi, è basato sulla storia vera del clamoroso errore giudiziario che ha coinvolto negli anni ’90 Angela Lucanto, all’epoca bambina, e i suoi genitori. Ma non indugiamo oltre, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su L’amore strappato.

Come già detto in apertura di articolo, la serie tv composta da tre puntate , è ispirata alla storia vera di Angela Lucanto. Quest’ultima da adulta ha poi scritto, avvalendosi dell’aiuto dei giornalisti Caterina Guarnieri e Maurizio Tortorella, il libro Rapita dalla giustizia in cui racconta tutta l’esperienza vissuta. La fiction segue le vicende dei Macaluso, famiglia felice che piomba in un incubo ad occhi aperti quando Rocco viene ingiustamente accusato di aver molestato la figlia Arianna.

Data la gravità del reato, la piccola viene allontanata dai suoi genitori e, in attesa della fine del processo, trasferita in una comunità. Distrutto, disperato, il padre della bambina dichiara più volte la sua innocenza ma il verdetto non lascia spazio alla speranza: l’uomo è condannato a tredici anni di reclusione. Tuttavia due anni dopo, Rocco riesce a dimostrare, soprattutto grazie all’aiuto della moglie Rosa che si batte per far emergere la verità, di non aver compiuto quel crimine terribile e viene prosciolto in appello con formula piena. Purtroppo, nonostante il verdetto, il tribunale dei minori non permette ai due genitori di riunire la famiglia ma concede l’adozione di Arianna ad una coppia che ha già due bambini.

