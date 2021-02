Condividi su

Ultimi sondaggi Demos: governo Draghi fino a fine legislatura? Ci crede poco più di un terzo degli italiani.

Il governo Draghi non è ancora nato ma piace già al 68% degli italiani. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi politici Demos per La Repubblica. I consensi (preventivi) al futuro esecutivo salgono all’85% se si prende in considerazione l’elettorato Pd mentre si attestano al 69% nell’elettorato di Lega e Fratelli d’Italia. Scendono al 53% tra chi vota Forza Italia e al 51% tra chi dà la sua preferenza al M5S.

Ultimi sondaggi Demos: gradimento, Draghi balza in testa alla classifica

Nella classifica di gradimento dei leader, Draghi, al suo debutto in politica, si piazza al primo posto con il 71% delle preferenze. Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con un consenso molto alto e cresciuto rispetto alla rilevazione dello scorso ottobre (65%). Staccati e sotto il 50% tutti gli alti leader politici. Per trovare il primo leader di partito bisogna scendere in quinta posizione dove si trova Giorgia Meloni stabile al 42%. In coda si trovano Renzi e Grillo.

Ultimi sondaggi Demos: italiani divisi sulla durata del governo Conte

Più di un terzo degli italiani (37%) ritiene che il governo Draghi durerà fino alla fine legislatura. Da sottolineare come a dicembre 2020 – prima dell’apertura della crisi da parte di Renzi – la maggioranza dei cittadini (61%) dava al Conte bis un orizzonte lungo: da un anno a fine legislatura. Dopo un mese però tutto è crollato. Da qui la cautela degli italiani verso il nuovo esecutivo: il 24% pensa che durerà al massimo un anno mentre il 18% pochi mesi. Sul giudizio pesa l’eterogeneità dei partiti che, a parole, dicono di voler sostenere Draghi nel suo progetto di riforme. Nei fatti si vedrà.

Fonte: Demos

Il 52% preferirebbe che il governo Draghi si desse un programma e obiettivi di lunga durata mentre il 45% vorrebbe che durasse il tempo necessario ad approvare le misure più urgenti per poi andare al voto. Su quest’ultima dichiarazione si schierano le maggioranze degli elettorati dei partiti di centrodestra e del M5S mentre il 76% degli elettori Pd auspica il primo scenario.

Fonte: Demos

Ultimi sondaggi Demos: governo Draghi, 61% vuole mix politici-tecnici

Sulla composizione del nuovo governo, il 61% degli italiani non ha dubbi: deve essere composto da tecnici e politici insieme. A parte gli elettori di Forza Italia divisi tra chi vuole un esecutivo di soli tecnici e chi un mix, la maggioranza degli elettori degli altri partiti non disdegnerebbe un governo composto da politici e tecnici insieme.

Fonte: Demos

Ultimi sondaggi Demos: intenzioni di voto, cresce la Lega

Infine le intenzioni di voto. Demos dà la Lega in crescita al 22,8% e il Pd in calo al 20,9%. Sfiora il 17% Fratelli d’Italia mentre il M5S cede tre decimi e si attesta al 15,2%. Forza Italia sale al 7,8%, LeU cala al 3,2%. Sotto il 3% tutti gli altri partiti: da Azione (2,8%) a +Europa (2%) passando per Italia viva (2,7%).

Fonte: Demos

Ultimi sondaggi Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 3 – 5 febbraio 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.001, rifiuti/sostituzioni/inviti: 5.765) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

