Cedolino pensione Inps per mail: ecco come attivare il nuovo servizio

L’Inps lancia un nuovo e utile servizio: il cedolino pensione, ma anche la Certificazione Unica, adesso si potranno ricevere anche via mail. Come si procede all’attivazione? Ecco la procedura, passo passo, per come precisata dall’ente.

Cedolino pensione: ora si può ricevere via mail

Continua il processo di digitalizzazione dei servizi Inps. Il Cedolino pensione, il documento in cui si precisano tutte le voci che concorrono alla determinazione dell’importo netto del trattamento previdenziale, e la Certificazione Unica, che riassume tutti le erogazioni in capo all’Inps prendendo in considerazione l’anno intero, adesso potranno essere ricevuti dai pensionati anche direttamente via mail (naturalmente, dal momento in cui saranno disponibili). A darne notizia, è stato lo stesso ente con una nota apparsa sul proprio portale: “attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere il cedolino della pensione e la Certificazione Unica direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica” recita il testo.

La procedura per attivare il servizio

Come si attiva il nuovo servizio di invio tramite mail di cedolino e della Certificazione Unica? Ecco la procedura che consiste in pochi semplici passi: innanzitutto, bisogna accedere alla propria area riservata MyInps con le apposite credenziali (in sostanza, Spid, Cie o Cns), quindi, fare ingresso nella sezione – per trovarla velocemente basta utilizzare la barra di ricerca – “Ricevi il cedolino della pensione e la certificazione unica in posta elettronica”. A questo punto, bisognerà cliccare su “Accedi al servizio” per poter attivare l’inoltro dei documenti via mail (chiaro che sarà necessario precisare l’indirizzo mail presso cui si vogliono ricevere cedolino e certificazione).

