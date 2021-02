Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 9 febbraio 2021

L’inizio settimana si tinge dei colori della cronaca e attualità con il nuovo appuntamento di Cartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, in onda stasera, 9 febbraio 2021, rispettivamente su Rai 3 e La7, da anni ormai rappresentano una bussola affidabile per coloro che amano capire le dinamiche alla base delle principali trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto del nostro Paese.

I grandi cambiamenti, l’affidabilità del governo, i progetti per il futuro, i problemi legati alla somministrazione dei vaccini, queste le tematiche che verranno approfondite oggi tramite servizi speciali, reportage, sondaggi e collegamenti esclusivi. Ma non indugiamo oltre, vediamo insieme cos’hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

È tutto pronto per la nuova puntata di Cartabianca che avrà come protagonista assoluta la politica italiana, scossa nelle ultime settimane da grandi cambiamenti. Caduto il governo, la fiducia è stata concessa a Mario Draghi che, proprio in questi giorni, sta svolgendo un duro lavoro per comporre una solida maggioranza, in grado di durare nel tempo e pronta a collaborare per il bene del Paese.

Il talk show passerà poi all’emergenza sanitaria, alle difficoltà legate alla distribuzione dei vaccini e alla profonda crisi economica in cui verte l’Italia. Ampio spazio verrà poi dedicato ai rapporti internazionali, alle problematiche che attanagliano i cittadini, tutto analizzato tramite servizi e gli ospiti speciali che giungeranno in studio per offrire il proprio punto di vista sui temi dibattuti. Tutto questo e molto altro tra poche ore a Cartabianca.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 8 febbraio 2021

Simili nel format, diversi nella conduzione, gli argomenti che tratterà stasera Dimartedì sono gli stessi di Cartabianca. Giovanni Floris guiderà il pubblico tra gli eventi politici delle ultime settimane passando da Matteo Renzi fino al neo governo di Draghi.

Ampio spazio verrà poi dedicato al Coronavirus, ai vaccini e alle difficoltà finanziarie che ogni giorno devono affrontare i cittadini. Non mancheranno poi ospiti speciali che esprimeranno il proprio parere sugli argomenti affrontati. Tutto questo e molto altro dalle 21:15 su La7.

