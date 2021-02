Condividi su

Bonus Irpef febbraio 2021: requisiti, importo e a chi spetta su Noipa

Aggiornamenti sul bonus Irpef febbraio 2021: si tratta dell’ex bonus Renzi poi trasformato di recente con la riduzione del cuneo fiscale. L’Inps lo erogherà il prossimo 23 febbraio. Andiamo a scoprire quali sono i requisiti richiesti necessari per ottenere il beneficio, a quanto ammonta l’importo e a quali lavoratori amministrati da NoiPa spetta.

Bonus Irpef febbraio 2021: requisiti e importo, ecco a chi spetta

Il bonus Irpef è diventato misura strutturale con la Legge di Bilancio 2021 e consiste in un importo di 100 euro. I beneficiari sono tutti quei lavoratori dipendenti che dichiarano un reddito inferiore a 28 mila euro, nonché ai lavoratori dipendenti e assimilati incapienti con reddito che non supera gli 8.145 euro. Dunque i lavoratori assistiti da NoiPa che rientrano in questa forbice reddituale, potranno ottenere il beneficio pieno. In caso di reddito superiore, l’importo si ridurrà, come vedremo a breve.

Il beneficio spetterà anche ai disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi: il 23 febbraio questi ultimi si vedranno percepire i 100 euro sul conto. Il bonus, in precedenza, quando era noto come bonus Renzi, era di 80 euro, ma attualmente è salito a 100 euro, sebbene possa ridursi proporzionalmente in base all’aumentare del reddito, dai 28 mila euro in su.

Più precisamente gli importi sono i seguenti:

100 euro : reddito compreso tra 26.600 e 28.000 euro;

: reddito compreso tra 26.600 e 28.000 euro; 80 euro : redditi compresi tra 28.000 e 35.000 euro;

: redditi compresi tra 28.000 e 35.000 euro; 79-0 euro: redditi compresi tra 35.000 e 40.000 euro.

L’importo di 100 euro (o minore) viene erogato mensilmente.

Come avveniva per il bonus Renzi, anche per questo può avvenire la restituzione, nel caso i redditi percepiti siano superiori rispetto a quanto richiesto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]