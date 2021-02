Condividi su

Grande Fratello VIP 20: anticipazioni stasera 8 febbraio 2021

La settimana si apre all’insegna del divertimento e gossip nostrano con Il Grande Fratello Vip. Il reality show, in onda oggi 8 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda ad un nuovo ed entusiasmante appuntamento che sicuramente riuscirà a strappare un sorriso al pubblico, desideroso di seguire un programma leggero, spassoso ma anche in grado di emozionare.

Flirt, ex arrabbiati, parenti in cerca di chiarimenti, inaspettate squalifiche e incredibili colpi di scena, la trasmissione, condotta da Alfonso Signori,non si fa mancare nulla ed è sempre pronta a stupire gli affezionati spettatori che da anni si appassionano alle storie dei concorrenti. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Oramai è chiaro, il trash piace e, il più delle volte, è una garanzia di ascolti per le emittenti che producono programmi di questo tipo. Sarà lo stress, saranno le continue preoccupazioni che attanagliano i cittadini, il periodo di storico davvero difficile a causa del Covid, sarà che le persone amano semplicemente distrarsi, in ogni caso trasmissioni come La pupa e il secchione, il Grande Fratello Vip, Temptation Island, riescono sempre a conquistare un folto pubblico. Come nelle precedenti puntate, anche stasera non mancheranno momenti di grande divertimento, commozione e tensione, soprattutto dopo la squalifica di Alda D’Eusanio.

La giornalista, infatti, a seguito delle pesanti dichiarazioni espresse nei confronti del compagno di Laura Pausini, è stata allontanata dal reality show ma sono ancora tante le domande e i dubbi che ruotano intorno a questa storia. Fin da subito è emersa la gravità dell’accaduto e la cantante romagnola si è detta pronta a procedere per vie legali contro l’ex concorrente che tra poche ore tenterà di chiarire la sua posizione e fornire la propria versione dei fatti. Ovviamente, data l’inaspettata espulsione, non ci sarà il televoto ma gli inquilini si dedicheranno alle nomination e avranno modo discutere sui litigi della settimana. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Dayane Mello potrebbe incontrarsi con il fratello Juliano che non vede da molto tempo. Infine il Grande Fratello Vip dedicherà ampio spazio al travagliato flirt tra Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli.

