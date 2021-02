Condividi su

Ultimi sondaggi Index: fiducia al governo Draghi dal 61,4% degli italiani

Nell’annunciare l’incarico a Draghi, Mattarella ha elencato i motivi – crisi economica, emergenza sanitaria e sociale – per cui il Paese non si può permettere un ritorno al voto anticipato. La tesi del presidente della Repubblica viene condivisa dal 67,7% degli italiani intervistati da Index Research in un sondaggio per Piazza Pulita andato in onda il 4 febbraio 2021. Ad essere in disaccordo con il capo dello Stato è il 22,6%. La decisione di affidare l’incarico per un governo di “alto profilo” a Mario Draghi ha scosso la politica dividendo i partiti tra favorevoli e contrari all’ex presidente della Bce.

La maggioranza degli italiani sembra aver già dato il suo personale assenso ad un gabinetto guidato da Draghi (61,4%) mentre il 27,4% non nasconde la sua contrarietà. La scelta dell’ex capo della Bce ha spaccato il M5S: quasi un elettore pentastellato su due ritiene che sia meglio non dare la fiducia ad un esecutivo guidato “dall’apostolo delle elite” come lo ha definito Alessandro Di Battista. Tra gli elettori della Lega, invece, sembra prevalere la linea del dialogo del vicesegretario Giorgetti: il 55,9% del popolo del Carroccio, infatti, afferma di avere fiducia in un governo Draghi.

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Ultimi sondaggi Index: Pd e Italia Viva tornano a crescere

Gli ultimi sondaggi Index hanno rilevato anche le intenzioni di voto. Dopo due settimane di crescita la Lega torna a perdere consensi calando di tre decimi al 24%. Risale la china il Partito Democratico che si attesta al 19,6% mentre Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle flettono rispettivamente al 16,6% e al 14,5%. Forza Italia cresce passa dal 6,5% al 6,7%, Azione sale al 3,8%, un decimo avanti su La Sinistra stabile al 3,7%. Italia Viva torna sopra la soglia di sbarramento del 3% mentre sotto questa soglia di trovano +Europa (2,3%), Europa Verde (1,9%) e Cambiamo (1,3%). La quota di astenuti e indecisi sfiora il 40%.

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Ultimi sondaggi Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]