Concorsi pubblici 2021: previste oltre 100mila assunzioni

I concorsi pubblici previsti per il 2021 sono molteplici: alcuni sono già presenti in Gazzetta Ufficiale, altri solo annunciati e poi ci sono quelli ancora da bandire per come previsto dalla Legge di Bilancio. Ad ogni modo, le assunzioni potrebbero coprire 100mila e oltre posti di lavoro. Di seguito un elenco delle selezioni ancora aperte.

Assunzioni Miur

Si parte dai concorsi legati alla scuola pubblicizzati nel 2020, ma che ancora attendono di essere espletati e che quindi alzano il numero delle assunzioni per il 2021. Attesi sono 77.863 posti a fronte dei 61.863 inserimenti previsti, in un primo momento, dai bandi.

Assunzioni Ministero della Giustizia

Tra i concorsi in arrivo, vi è anche quello per la magistratura: previsti 310 posti per il quale è stato recentemente pubblicato il calendario delle prove. Il ministero della Giustizia assume dal 1° gennaio 2021, con contratto a tempo indeterminato, 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Assunzioni ministero delle Politiche agricole

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, bandisce concorsi pubblici volti ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 140 unità di personale.

Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

La Legge di Bilancio 2021 ha garantito nuovi posti per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e nel dettaglio 750 assunzioni; per le Forze dell’Ordine dovrebbero essere 4.535 i posti in ballo.

Assunzioni ministero dell’Interno

Ulteriori bandi attesi sono previsti dal ministero dell’Interno. Ciò riguarda soprattutto il fatto che l’Amministrazione può assumere, non prima del 1° dicembre 2021, 250 unità di personale non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica.

Assunzioni ministero dell’Economia e delle Finanze

Il MEF gioca una posizione importante perché nel 2021 renderà disponibile via concorsi pubblici 550 posti per personale.

Assunzioni ministero della Salute

Il Ministero della Salute prevede di assumere 45 dirigenti di livello non generale, 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, a cui si aggiungono 15mila a tempo determinato di medici, infermieri e OSS anche con collaborazione coordinata e continuativa.

Quando riprenderanno le selezioni?

I concorsi pubblici nel 2021 risultano comunque al momento sospesi e riprenderanno, secondo quanto previsto dall’ultimo DPCM, il prossimo 15 febbraio. Si suppone inoltre che l’uscita dei bandi sia prevista per il mese di luglio e, nonostante ancora non siano del tutto chiare le figure professionali richieste, restano garantiti concorsi pubblici per almeno 20mila posti di lavoro nel corso dell’anno.

Valeria La Duca

