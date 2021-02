Condividi su

Made in Italy: trama, cast e anticipazioni stasera 3 febbraio 2021

Siete indecisi su cosa guardare in televisione stasera? Potreste scegliere il divertente e intrigante Made in Italy! L’appassionante fiction, in onda oggi 3 febbraio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, approda ad un nuovo appuntamento in cui, come nei precedenti, la moda, assieme agli intrighi, gli amori e le vicende professionali dei suoi cultori, sarà la protagonista indiscussa dell’episodio.

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi trasportare dalle intricate avventure di Irene Mastrangelo e Rita Pasini, interpretate rispettivamente da Greta Ferro e Margherita Buy, alle prese con stilisti eccentrici, problemi sentimentali e una frenetica carriera. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Made in Italy!

Made in Italy: trama e anticipazioni stasera 3 febbraio 2021

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con Made in Italy è fissato per sta stasera 3 febbraio 2021 su Canale 5. In questo episodio Irene e Rita si preparano per partecipare a Idea Como, evento organizzato dal grande imprenditore Beppe Modenese con l’intento di riunire stilisti e specialisti dei tessuti in una splendida cena di gala. Proprio in questa occasione Mastrangelo incontra Davide Frangi con cui poi finisce per passare la notte insieme in un hotel nelle vicinanze.

Mentre Pasini intraprende un’avventura con Diego, figlio della padrona della casa in cui è andata abitare, Nava Ludovica, abbandonata Appeal, si concentrano sulla realizzazione di Fascino, nuova rivista che sembra riuscire a strappare tutti i miglior fotografi sulla piazza. Infine Frattini rivela uno sconvolgente segreto a Rita: è gravemente malato. cosa succederà nella prossima puntata di Made in Italy?

Il cast della fiction

In Made in Italy Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo mentre Margherita Buy veste i panni di Rita Pasini. Fiammetta Cicogna ricopre il ruolo di Monica Massimello, Sergio Albelli quello di Andrea Nava e Maurizio Lastrico è Filippo Cerasi.

Hanno recitato nella serie tv anche Valentina Carnelutti nei panni di Ludovica, Giuseppe Cederna in quelle di Armando Frattini e Marco Bocci interpreta John Sassi.

