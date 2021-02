Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: crisi politica inutile per il 66% degli italiani

Inutile. È la definizione che il 66% degli italiani dà della crisi politica che sta vivendo l’Italia in questa prima fase del nuovo anno. Una crisi che ha un nome e cognome: Matteo Renzi. Ed è proprio su di lui che si concentrano i commenti e i giudizi negativi dei cittadini. In un sondaggio Ipsos per Di Martedì, il 51% degli intervistati afferma che la sua idea di Renzi come politico è peggiorata dopo questa crisi. Per il 48%, l’ex premier è, tra i leader politici, quello che sta uscendo peggio da questa crisi.

Ultimi sondaggi politici: Conte è il politico che esce meglio da questa crisi

Conte, che ha visto naufragare ieri i tentativi per far nascere un suo ter, può comunque sorridere. Per il 33% degli italiani è infatti lui il leader politico ad essere uscito meglio da questa crisi. Non solo. Il 44% avrebbe preferito Conte come presidente del Consiglio rispetto ad altri nomi. Ora però il Colle ha chiamato Draghi a sbrogliare la matassa. E il 41% pare approvare la scelta dell’ex presidente della Bce. Conte, comunque, può dirsi soddisfatto del consenso che ancora riscuote nel Paese: nonostante tutto il 39% lo avrebbe preferito a Draghi come premier. Un consenso che potrà tornare utile in futuro, quando si voterà.

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 500 interviste (su 4243 contatti) mediante sistema cati il 17 febbraio 2021.

