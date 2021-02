Condividi su

Bitcoin è un tipo di valuta virtuale che si può utilizzare per gli acquisti digitali o si possono scambiare come azioni o obbligazioni. Per capire dove comprare bitcoin e vendere criptovaluta è necessario utilizzare applicativi idonei tra cui quelli dedicati allo scambio.

I migliori cambi di valuta criptata sono sicuri, economici e veloci da impostare, facili da usare e accettano una varietà di fonti di finanziamento. Ecco le nostre scelte per i migliori posti dove acquistare bitcoin.

I migliori posti per acquistare Bitcoin

Il migliore in assoluto: Coinbase

Coinbase Il meglio per i principianti: eToro

eToro Meglio per No Cost: Robinhood

Robinhood Miglior Istante: CoinMama

CoinMama Best for Interest and Borrowing: BlockFi

Coinbase

Coinbase è un grande fornitore di portafogli di criptovaluta e di cambio con sede a San Francisco. Vanta oltre 35 milioni di utenti in più di 100 paesi, il che lo rende una scelta popolare per gli appassionati di crittovaluta, investitori e commercianti. Coinbase sostiene di detenere oltre 25 miliardi di dollari di attività e ha facilitato più di 320 miliardi di dollari di scambi. È possibile scambiare decine di valute, tra cui Bitcoin su Coinbase.

Coinbase addebita diverse commissioni, che rivela in anticipo quando entra in una transazione. Queste includono una tassa fissa per ogni transazione e uno spread di circa lo 0,50%. Le commissioni variano in base al metodo di finanziamento che arriva fino al 3,99% quando si utilizza una carta di debito per l’acquisto. Gli utenti più seri potrebbero voler passare a Coinbase Pro, che utilizza un proprio modello di pricing.

Coinbase offre una forte sicurezza attraverso Coinbase Vaults, l’autenticazione a due fattori e l’utilizzo di storage offline per la maggior parte degli asset dei clienti.

Etoro

Se siete alla ricerca di una piattaforma semplice e mirata che vi permetta di acquistare bitcoin mentre imparate qualcosa di più sull’ecosistema della crittovaluta, eToro potrebbe essere quello che fa per voi. Chi è nuovo a bitcoin apprezzerà la piattaforma semplice e diretta e il sistema CopyTrader che permette di imitare i trade degli altri sulla piattaforma.

Puoi testare le acque con un conto virtuale da 100.000 dollari senza alcun rischio per il tuo denaro reale al momento dell’iscrizione. Una volta che ti sentirai a tuo agio, potrai entrare in un’operazione in diretta con dollari reali. Basta prendere nota del prezzo dello spread dello 0,75% per il bitcoin e delle commissioni più elevate per le altre valute.

Robinhood

Quando si paga una commissione dello 0,5% o più per comprare e vendere, si rinuncia a una grande parte dei guadagni potenziali di bitcoin. Robinhood è meglio conosciuto come un agente di borsa senza commissioni, ma puoi anche comprare e vendere bitcoin senza commissioni. Se hai già un po’ di esperienza con gli investimenti nel mercato azionario, l’acquisto di valute crittografiche con Robinhood ti sembrerà probabilmente familiare, un bonus per chi è nuovo a bitcoin.

Robinhood Crypto è tecnicamente un conto separato da utilizzare insieme al tuo conto di investimento azionario Robinhood. Supporta un elenco abbastanza breve di valute, ma potrebbe andare bene per molti acquirenti di bitcoin

Coinmama

Se volete possedere bitcoin il più velocemente possibile e avete già un portafoglio bitcoin, Coinmama potrebbe essere la vostra scelta migliore. Coinmama offre una rapida configurazione e verifica del conto. Una volta effettuato il login, è possibile acquistare bitcoin istantaneamente utilizzando diversi metodi di pagamento, anche se ci può essere un prezzo abbastanza alto per questi privilegi di acquisto istantaneo.

È possibile utilizzare una carta di credito o di debito per acquistare una delle nove diverse valute. Quando si effettua un ordine, i fondi vengono immediatamente verificati con la carta collegata da Coinmama, quindi la valuta criptata scelta viene depositata nel portafoglio criptato. Quelli nel Regno Unito e nell’UE hanno ulteriori opzioni di finanziamento istantaneo che non sono disponibili negli Stati Uniti.

Si spera che aggiungeranno i pagamenti ACH basati negli Stati Uniti come metodo di finanziamento, anche se la natura dei trasferimenti elettronici negli Stati Uniti non consentirebbe acquisti istantanei con questo metodo di finanziamento. Ma se si dispone di una carta di credito o di debito e non ci si preoccupa delle spese, Coinmama consente di acquistare istantaneamente monete con qualsiasi portafoglio bitcoin.

BlockFi

Se avete molto bitcoin e volete farne di più senza vendere, dovreste conoscere BlockFi. BlockFi ti permette di guadagnare interessi quando depositi il tuo bitcoin su un conto. Se vuoi sbloccare il tuo bitcoin senza vendere, puoi anche usare il bitcoin esistente come garanzia per un prestito, ma prendi nota dei tassi di interesse dal 4,5% al 9,75% e della tassa di origination richiesta del 2%. Potete anche acquistare e vendere bitcoin e altre valute crittografiche senza costi di negoziazione aggiuntivi.

I primi ad adottare il carro di cripto-valuta o con partecipazioni importanti possono guadagnare un interesse serio con tassi fino all’8,6% APY (a partire da gennaio 2021). BlockFi ha anche una nuova carta di credito a premi che vi pagherà in bitcoin, che mostra un sacco di innovazione per venire da questo unico scambio di crittografia.

Come posso acquistare Bitcoin?

Se state cercando di acquistare bitcoin, seguite questi passi per iniziare:

Scegliete un fornitore di borse e portafogli: Il primo passo è scegliere un posto dove acquistare e conservare il vostro bitcoin. Il modo più semplice e veloce per iniziare è quello di scegliere una borsa che offra anche un deposito sicuro di bitcoin.

Apri un conto: Una volta scelto il vostro scambio preferito, molto probabilmente dovrete aprire un conto e fornire le informazioni personali di base. Alcuni scambi decentralizzati non richiedono un conto, ma avrete bisogno di un portafoglio esistente e di un maggiore sapere come tecnico per utilizzare questo tipo di scambio.

Finanziate il vostro conto: Se scegliete un fornitore che vi permette di depositare fiat corrente (USD, EUR, GBP, ecc.), dovrete probabilmente finanziare il vostro conto prima di poter effettuare un ordine. Potreste essere in grado di acquistare subito con una carta di debito o di credito, ma fate attenzione alle spese extra.

Effettuare un ordine: Ora è il momento del grande momento. Effettua l’ordine e aspetta la sua completa esecuzione. Poiché l’elaborazione della catena di blocco richiede un certo tempo, il vostro acquisto potrebbe non essere istantaneo. Ci sono molti fattori che possono far sì che questo richieda da pochi minuti a più di un’ora per essere completato.

Una volta completato l’ordine, dovreste vedere il vostro nuovo bitcoin nel vostro portafoglio o conto bitcoin. Congratulazioni! Sei un proprietario di criptovaluta.

