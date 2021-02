Condividi su

Ottilie Von Faber Castell: trama, cast e anticipazioni serie tv su Rai 1

Siete in cerca di grandi emozioni? Allora non lasciatevi sfuggire Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa. L’appassionante miniserie televisiva, in onda stasera dalle 21:25 su Rai 1. Vediamo insieme la trama, il cast completo e le anticipazioni della serie tv basata su una storia vera.

La fiction biografica, tratta dalla vera storia della nobile che tenne le redini della famosa azienda tedesca specializzata nella produzione di matite, è stata scritta e diretta da Claudia Garde, regista, sceneggiatrice e attrice nota al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Window, Tatort, Doktor Martin, Verliebt in Valerie e Die Kanzlei. Ma vediamo insieme la sinossi del telefilm!

Ottilie Von Faber Castell: trama e anticipazioni serie tv su Rai 1

La miniserie televisiva, diviso in due parti, è ambientata alla fine dell’800 e segue le vicende Ottilie Von Faber Castell, giovane e intraprendente baronessa che grazie alla sua incredibile forza, intelligenza riesce a gestire la celebre azienda ancora oggi conosciuta in tutto il mondo per la produzione di matite e oggetti di cancelleria.

Il padre della nobile ragazza, stroncato da un infarto, muore a soli quarantadue anni e lascia l’impresa in eredità alla figlia malgrado, secondo i costumi del tempo, spettasse al discendente maschio questo delicato compito. In un settore in cui le donne erano viste con sospetto e pregiudizio, la protagonista, supportata dall’amore della sua vita Alexander, sconfessa ogni preconcetto, dimostrando così talento, audacia e tenacia.

Il cast della serie tv

Protagonista della fiction è Kristin Suckow che interpreta Ottilie von Faber-Castell mentre Martin Wuttke è Lothar von Faber. Johannes Zirner veste i panni di Alexander von Faber-Castell, Hannes Wegener quelli di Philip von Brand ed Eleonore Weisgerber è Ottilie. Maren Eggert ricopre il ruolo di Bertha von Faber, Jasmin Schwiers quella di Clarissa e Lena Klenke è Anna.

Hanno partecipato alla serie tv anche Pit Bukowski nelle vesti di Johann, Franziska Wulf in quelle di Diana e Butz Ulrich Buse è Konrad. Leslie Malton recita la parte di Elise, Philipp Schenker quella del Dr. Martin e Lukás Bech è Eisen.

