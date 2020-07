Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire tra il 30 e il 31 luglio, danno la Lega in calo dello 0,3% al 24,4%

Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega soffre, il Pd non ne approfitta

Piove sul bagnato in casa Lega. Dopo che ieri il Senato ha mandato a processo Matteo Salvini per il caso Open Arms, ora il Carroccio deve registrare un ulteriore calo dei consensi. Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire tra il 30 e il 31 luglio, danno la Lega in calo dello 0,3% al 24,4%. Voti che vengono recuperati da Fratelli d’Italia che, infatti, cresce al 16,3%. Tra le forze di governo, il Pd non riesce ad approfittare della fase negativa vissuta dal partito di Salvini. Rispetto alla rilevazione della settimana precedente, i dem flettono dello 0,1% al 20,2%. Rimangono così poco più di quattro i punti percentuali che separano la Lega dal Pd. Il Movimento 5 Stelle sfrutta l’onda lunga del successo del premier Conte a Bruxelles e inanella la seconda settimana di crescita consecutiva portandosi al 15,8%. Fratelli d’Italia è ora distante solo mezzo punto percentuale. Anche La Sinistra guadagna consensi e sale al 3,1% lasciando dietro Azione e Italia viva, entrambe in difficoltà ed entrambe sondate al 2,5%. Nel centrodestra, Forza Italia viene data in crescita all’8,4%. +Europa scende al 2% mentre i Verdi si attestano all’1,6%. Gli altri partiti tutti insieme vengono sondati al 3,2%. Sostanzialmente stabile al 43,5% la quota di indecisi e astenuti.

L’effetto post Recovery Fund sembra essere già finito per il governo Conte. I sondaggi elettorali Tecnè danno il gradimento degli italiani nell’esecutivo giallo rosso in calo dello 0,6% al 30,6%. Cresce invece la quota di persone che non ha fiducia nel governo Conte (64,2%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 30-31 luglio 2020 con metodo Cati, Cawi

Totale contatti: 6.782 (100%) – rispondenti: 1.000 (14,7%) – rifiuti/sostituzioni: 5.782 (85,3%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

