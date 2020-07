Iliad, Ho e Tre: continua anche in questo mese di agosto 2020 la battaglia tra operatori telefonici con in palio sempre nuove fette di mercato

Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti agosto 2020

Iliad, Ho e Tre: continua anche in questo mese di agosto 2020 la battaglia tra operatori telefonici con in palio sempre nuove fette di mercato. Ecco una panoramica delle migliori offerte disponibili.

Iliad e Ho: squadra che vince non si cambia

C’è poco da fare, gli operatori virtuali come Iliad e Ho hanno stravolto il mercato italiano degli operatori telefonici. L’operatore francese, come da diversi mesi a questa parte, continua a offrire delle condizioni difficilmente battibili: infatti, il suo piano 50 Giga – minuti ed sms illimitati più, appunto, 50 giga di traffico dati – dal costo di 7,99 euro al mese (a cui bisogna aggiungere 9,99 euro per l’attivazione a titolo di una tantum) rimane molto, molto apprezzato dagli utenti italiani.

Prova a limitare i danni Ho: a chi passa proprio da Iliad l’operatore virtuale Vodafone offre ben 70 Gb di traffico dati oltre a minuti ed sms illimitati. Praticamente uguale l’offerta di Kena Mobile sempre per chi passa da Iliad. Molto interessante anche la recente offerta operator attack di Very Mobile che al costo di 6,99 euro al mese, per chi passa di Iliad, consente di avere oltre minuti ed sms illimitati addirittura 100 Giga di traffico dati. Insomma, è Iliad a dettare i tempi del mercato, con gli altri operatori costretti a modificare la propria strategia in base alle mosse dei francesi.

Tre: operatore specializzato in “estate”

Nonostante lo straripante successo di Iliad e degli operatori virtuali, bisogna segnalare come Tre continui a dimostrarsi un operatore particolarmente attento alla modulazione dei propri piani estivi. Per esempio, negli ultimi tempi alcuni clienti WindTre hanno avuto la possibilità di usufruire dell’offerta 150 Giga Summer Edition

In pratica, 150 giga di navigazione da sfruttare in massimo 90 giorni che si andavano a sommare a quelli già previsti dal piano attivato al costo una tantum di 12,99 euro. Un’ottima occasione per chi ha sempre più bisogno di traffico dati. Da ricordare poi che per tutta l’estate di potranno attivare le varianti si Summer Edition Xte dell’operatore: minuti illimitati e giga che partono da 20 (4,99 euro al mese) per arrivare fino a 200 (14,99 euro al mese).

