Saldi estivi 2020 Lazio: quando iniziano, data e calendario

L’emergenza coronavirus ha portato allo slittamento rispetto al consueto dei saldi estivi anche a Roma e nel Lazio; cominceranno ad agosto e dureranno per un mese e mezzo. Ecco il calendario riguardante gli sconti estivi.

Saldi estivi: slittamento a Roma e nel Lazio causa Coronavirus

I saldi estivi più tardi rispetto al solito a Roma e nel Lazio a causa dell’emergenza coronavirus. Alla fine, è arrivata la delibera della giunta regionale che, il 14 luglio scorso, ha decretato la partenza degli sconti della bella stagione per giorno 1 agosto 2020 (a parte la Sicilia, dove gli sconti sono partiti già il primo luglio, in tutte le regioni d’Italia si parte il primo giorno di agosto). In pratica, è stata posticipata di un mese la tradizionale data di inizio: dureranno sei settimane (in alcune regioni termineranno già a fine agosto e non fino a metà settembre), d’altra parte, anche nei 30 giorni precedenti alla deadline sono state consentite agli esercenti le vendite promozionali (chiaramente per far ripartire gli acquisti sin dai primi momenti post lockdown e così smaltire le scorte accumulate durante i mesi di quarantena).

Verso lo slittamento anche i saldi invernali

Probabilmente anche i saldi invernali verranno spostati dalla consueta data a febbraio 2021. Detto ciò, le regole per i commercianti rimangono sempre le stesse: “Durante il periodo delle vendite di liquidazione nonché delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dal presente articolo” ha precisato sul proprio sito il Comune di Roma.

