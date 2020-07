Condividi su

Coronavirus ultime notizie: morto Cain negli Usa. Chi era il politico

Coronavirus ultime notizie: continua ad aumentare il numero di casi nel mondo e gli incrementi si registrano anche in alcuni Paesi europei dove la tempesta sembrava passata. Le situazioni più critiche si registrano comunque in India e America Latina (prevalentemente Brasile e Perù), nonché negli Stati Uniti, dove tra le vittime di Covid-19 si annovera un politico, ex candidato alle presidenziali 2012, Herman Cain.

Chi era Herman Cain, il politico americano morto di Covid

Tra le oltre 150 mila vittime di Coronavirus negli Stati Uniti figura anche Herman Cain. Ex Ceo della catena di ristoranti Godfather’s Pizza e candidato repubblicano alla presidenza USA nel lontano 2012, Cain era un attivista del partito repubblicano e un attuale sostenitore di Donald Trump. Infatti era co-presidente del gruppo Black Voices for Trump, un’organizzazione finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica di colore nei confronti della presidenza Trump, incoraggiandola a sostenere l’attuale presidente americano (anche Cain era di colore). Lo scorso 20 giugno Cain aveva partecipato a un comizio organizzato da Trump a Tulsa, in Oklahoma (senza indossare la mascherina) e 9 giorni dopo si era ammalato. Sono state sufficienti 48 ore perché le condizioni di Cain si aggravassero: l’esponente repubblicano aveva già avuto (e sconfitto) un tumore e si annoverava quindi tra i soggetti più a rischio.

Coronavirus ultime notizie: gli aggiornamenti a livello globale al 31 luglio

Una giornata nera per gli Stati Uniti quella di mercoledì 29 luglio, quando nel Paese si sono registrati 1.461 nuovi decessi, poco più di un decesso al minuto. Si tratta di un record secondo solo a quello registrato al 27 maggio, quando le vittime furono 1.484. Gli Stati più colpiti sono la California, la Florida, il Texas e l’Arizona. In Brasile il numero delle vittime ha superato quota 90 mila e nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.595 nuovi decessi. Positiva al coronavirus anche la first lady brasiliana, Michelle.

Nuovo record di casi positivi in India, con 52.123 unità registrate nell’ultima giorno, per un totale di 1.583.792 casi positivi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono state 775 le vittime di coronavirus nel Paese, arrivando a un totale di 34.968 dall’inizio della pandemia. 528 mila sono i casi attualmente positivi.

Forte preoccupazione anche in Australia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 700 nuovi casi positivi e 13 vittime: si tratta dei numeri peggiori nel Paese da quando è iniziata la pandemia.

Tornando in Europa crescono i timori in Francia, dove i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.377 (e 16 vittime).

La situazione più critica si manifesta però nei Balcani e in particolare in Romania, dove nell’ultima giornata si sono registrati 1.356 casi di nuovo coronavirus, per un totale di 49.591 dall’inizio del conteggio. I decessi sono stati 35, per un totale di 2.304. La Romania ha guadagnato il triste primato di essere il primo Paese europeo per numero di decessi ogni mille abitanti.

A livello globale, come riporta la Johns Hopkins University, sono stati registrati 17.067.754 casi positivi e 667.011 vittime di coronavirus.

