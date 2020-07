Ecco le offerte di Amazon per la giornata di oggi 30 luglio 2020. Il nostro consueto focus sugli articoli in sconto con il più alto rapporto qualità-prezzo.

Offerte Amazon 30 Luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Spuntano altre proposte su Amazon, altre offerte inedite per la giornata di oggi 30 luglio 2020. Il nostro focus punta a fare una lista dei migliori prodotti in sconto con il più alto rapporto qualità-prezzo. Ecco tutti i dettagli.

Offerte Amazon 30 Luglio 2020: Proscenic, IKOHS e SumUp, le proposte

La prima proposta è di Proscenic, si tratta di Proscenic 808C, un umidificatore per ambiente dotato di ultrasuoni. La capacità dell’oggetto è di 5,3 litri, l’articolo è fornito di APP integrata con Alexa. Sulla parte anteriore si può trovare anche un pratico Display LED per la modifica delle impostazioni e della velocità di diffusione. Il prezzo in offerta è di 71,20€ anziché 89,99€. IKOHS lancia invece l’offerta su un oggetto presente nell’80% delle case italiane, una bilancia digitale in stile minimal, è IKOHS STYLANCE WELLNESS. Questo articolo può essere acquistato in sconto a 21,95€ a fronte di un prezzo pieno di 32,95€. Troviamo infine uno dei prodotti più venduti su Amazon, è il lettore di carte SumUp Air per pagamenti con carta di debito, credito, Apple Pay e Google Pay. Il dispositivo è portatile e contactless, basta avvicinare il telefono oppure la stessa carta. Il prezzo di questo prodotto, in sconto, è di 22,94€ a fronte di un prezzo pieno di 59,99€.

Offerte Amazon 30 Luglio 2020: REYLEO e D-Link, le proposte

REYLEO lancia in offerta uno zaino sia per uomo che per donna. Lo zaino può trasportare un Laptop, si dota di porta USB, ha una capacità totale di 26 litri, il materiale con cui è stato realizzato è prevalentemente nylon. Il prezzo di questo zaino in offerta è di 20,78€ anziché 29,99€. L’ultimo articolo in saldo è di D-Link, si tratta del modello DCS-8325LH telecamera Wi-Fi smart con risoluzione Full HD 1080p e visione notturna. La telecamera possiede inoltre la funzione registrazione video su cloud, sistema di rilevamento multi-zona di persone e confini e compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Francesco Somma